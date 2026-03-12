Energi- och klimatstrateg
Länsstyrelsen i Västernorrlands län / Administratörsjobb / Härnösand Visa alla administratörsjobb i Härnösand
2026-03-12
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Västernorrlands län i Härnösand
, Kramfors
eller i hela Sverige
Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.
Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.
Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 260 medarbetare hos oss. Landshövding Carin Jämtin är chef för Länsstyrelsen Västernorrland.
Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
Vill du arbeta för en hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan i Västernorrland?
Länsstyrelsen har en central roll i det regionala energi- och klimatarbetet.
Vi främjar, samordnar och leder arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nå Sveriges energi- och klimatmål. Vi arbetar aktivt i samverkan med Region Västernorrland, länets kommuner, näringsliv och andra aktörer för att länet ska bli mer energieffektivt, fossiloberoende och vara en ledande kraft i den gröna omställningen. Vi arbetar också med handläggning och informationsinsatser inom investeringsstödet Klimatklivet.
Tjänsten är placerad på enheten Hållbar regional utveckling. Utöver energi och klimat arbetar vi också med att främja länets utveckling, att samordna och följa upp miljömålen, samordna det regionala skogsprogrammet, handlägga bygdemedel, grundläggande betaltjänster, statlig närvaro och service, förenkla för företag och vi deltar i flera regionala utvecklingsprojekt.
Vi söker nu både en tillsvidareanställd och en vikarierande energi- och klimatstrateg. Detta är annonsen för tillsvidaretjänsten. Är du även intresserad av vikariatet behöver du skicka in en separat ansökan i den rekryteringen. Du hittar den här: LÄNK HÄRPubliceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som energi- och klimatstrateg kommer du att organisera och genomföra Länsstyrelsens uppdrag att samordna och leda det regionala energi- och klimatarbetet. I dialog med privata och offentliga aktörer omsätter du den regionala energi- och klimatstrategin till gemensamma åtaganden och aktiviteter för att bidra till de energi- och klimatpolitiska målen. Du bidrar i det regionala arbetet med hållbar energi- och elförsörjning i samverkan med interna och externa aktörer och är en viktig resurs för frågor om energi- och klimatomställning, elförsörjning och elektrifiering i länet. Du kommer att arbeta med kommunikationsinsatser, mobilisera för och handlägga ärenden inom investeringsstödet Klimatklivet. Du söker också synergier mellan klimatinvesteringar och andra klimatåtgärder, för ett ökat engagemang och resultat i länets energi- och klimatomställning.
Du anordnar, tillsammans med andra, kunskapsseminarier, mötesplatser och konferenser samt håller i processer. I tjänsten ingår att bidra med kunskap om energi- och klimatfrågor i olika sammanhang samt svara på remisser inom området.
Du ingår i en arbetsgrupp med kollegor som alla arbetar med energi och klimat. Ni jobbar gemensamt mot mål satta i interna och externa styrdokument såsom länsstyrelsens regleringsbrev, länsstyrelseinstruktion och verksamhetsmål.Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen med samhälls- eller naturvetenskaplig inriktning, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen.
Du har arbetslivserfarenhet - gärna från strategiskt arbete rörande energi och klimat i samverkan med flera olika parter. Erfarenhet av att leda eller arbeta i projekt, strategiskt kommunikationsarbete och arbete med energiberedskap eller cirkulär ekonomi är meriterande.
Din personliga lämplighet för tjänsten är viktig för oss. I rekryteringsprocessen kommer vi därför att lägga stor vikt vid dina egenskaper och kompetenser. Du formulerar dig väl i tal och skrift och du drivs av att utveckla och förbättra arbetssätt med fokus på helheten och att åstadkomma resultat. Vi söker dig som är självgående med god förmåga att samarbeta och bygga relationer såväl internt som externt.
Information om rekryteringsprocessen
Vi planerar att hålla intervjuer för denna tjänst i vecka 16.
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas.
Som en del av vår rekryteringsprocess gör vi bakgrundskontroller på den som kommer att erbjudas en tjänst hos oss. För att underlätta detta arbete vill vi att du är förberedd på att ladda upp relevanta underlag om du går vidare i rekryteringsprocessen. Du kan läsa mer om bakgrundskontroller på vår webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Information om att arbeta på Länsstyrelsen Västernorrland
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-1852-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västernorrlands län
(org.nr 202100-2445) Arbetsplats
Länsstyrelsen Västernorrland Kontakt
Karin Frejarö 0611-349227 Jobbnummer
9792164