Energi- och Hållbarhetsansvarig
2026-02-26
Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med ca 90 000 invånare. Även om storstaden ligger nära- 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C- finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, där Fastighetsavdelningen ingår, är en förvaltning med ett brett uppdrag med ansvar för allt från tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen till drift och förvaltning. Vi är drygt 320 medarbetare inom förvaltningen som tillsammans arbetar för verksamheten under miljö- och bygglovsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Järfälla är en expansiv kommun, vi växer både geografiskt och organisatoriskt.
Fastighetsavdelningen består av ett 50-tal anställda och ansvarar för ca 430 000 m2 lokalytor, skolor, förskolor, kultur och idrottslokaler samt vård och omsorgsboende.
Avdelningen består av 3 enheter, Förvaltningsenheten, Kund- och Teknikenheten och Projektledningsenheten. Vi behöver nu rekrytera en Energi- och Hållbarhetsansvarig till Kund- och Teknikenheten.
Som Energi- och Hållbarhetsansvarig har du ett kommunövergripande ansvar för energi- och hållbarhetsfrågor och fungerar som expert-, stöd- och samordningsfunktion gentemot förvaltningar, projekt och ledning.
I rollen ingår att:
* Ansvara för avdelningens energiledningsarbete, inklusive uppföljning, analys och rapportering av energianvändning, kostnader och besparingar
Identifiera, initiera, prioritera och driva energiprojekt och energieffektiviseringsåtgärder som leder till konkreta och mätbara resultat
* Arbeta nära verksamheter och daglig drift för att säkerställa att energiåtgärder får genomslag i praktiken
* Vara stöd i större investeringsprojekt och utredningar med koppling till:
• hållbara och energieffektiva byggnader
• kravställning och styrande direktiv
• projektanpassade miljöplaner
• byggvarubedömning och materialval
• certifieringar och ramverk såsom Miljöbyggnad, NollCO eller motsvarande
* Medverka i kommunens hållbarhets- och miljörapportering samt uppföljning av politiskt beslutade mål
* Bidra till att omsätta strategier och program till praktiskt genomförande i verksamheten
* Rollen innebär samarbete med både tekniska förvaltningar och kommunledning samt arbete i en politiskt styrd organisation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant akademisk utbildning inom energi, VVS, inomhusklimat, hållbart byggande eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, som lägst högskoleingenjör eller motsvarande nivå meriterande
* Erfarenhet av arbete med energifrågor och energieffektivisering, gärna inom kommun, region eller annan offentlig verksamhet
* God förståelse för energisystem, uppföljning av energidata och ekonomiska konsekvenser
* Erfarenhet av att driva projekt och förändringsarbete i komplexa organisationer
* God pedagogisk förmåga att uttrycka dig i svenska, både muntligt och skriftligt (förekommer presentationer, utbildningar med mera).
Meriterande är erfarenhet av:
* Hållbart byggande och miljökrav i bygg- och anläggningsprojekt
* Energiledningssystem, Energikartläggningar
* Utbildningserfarenhet
* Miljöbyggnad, NollCO eller liknande ramverk
* Hållbarhets- och miljörapporteringDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du strukturerad, analytisk och självgående. Du har förmåga att identifiera förbättringsmöjligheter och omsätta dem till konkreta åtgärder. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och trygg i att arbeta i en organisation med pågående och återkommande inslag av förändringsarbete.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför arbetspsykologiska tester vid denna rekrytering.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller och säkerhetskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
