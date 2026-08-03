Endpoint Management Specialist
Försvarsmakten / Datajobb / Enköping Visa alla datajobb i Enköping
2026-08-03
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Windows 11 | Intune | MECM/SCCM | PowerShell | Modern Endpoint Management
Vill du vara med och utveckla framtidens klientplattformar?
Du har några års erfarenhet av endpoint management, klienthantering eller systemadministration och vill fortsätta utvecklas i en tekniskt avancerad miljö. Du tycker om att arbeta med modern teknik, automatisering och säkra klientplattformar som används i stor skala.
Hos https://www.forsvarsmakten.se/om-forsvarsmakten/organisation/gemensamma/fmtis/om-fmtis/
blir du en del av Försvarsmaktens tekniska ryggrad. Här arbetar du tillsammans med erfarna specialister för att utveckla, förvalta och vidareutveckla moderna klientplattformar i en av Sveriges mest avancerade och säkerhetskritiska IT-miljöer.
Hos oss får du möjlighet att växa i rollen samtidigt som du bidrar till ett uppdrag som gör verklig skillnad.
Varför den här rollen?
Som Endpoint Management Specialist arbetar du med utveckling, förvaltning och vidareutveckling av klientplattformar som används inom hela Försvarsmakten.
Du blir en del av ett specialistteam där kunskapsutbyte, samarbete och ständig utveckling är en naturlig del av vardagen. Rollen ger dig möjlighet att successivt ta ett större tekniskt ansvar och vara med och utveckla framtidens moderna klienthantering.
Du arbetar nära arkitekter, specialister, driftorganisation och leverantörer för att skapa robusta, säkra och långsiktigt hållbara lösningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Endpoint Management Specialist kommer du bland annat att:
Utveckla och förvalta moderna klientplattformar
Arbeta med Windows 11 och Enterprise Management
Administrera och vidareutveckla Microsoft Intune och MECM/SCCM
Automatisera och effektivisera klienthantering med PowerShell
Bidra till utveckling av säker klienthantering och Zero Trust
Delta vid införande av nya tekniska lösningar
Medverka i felsökning, förändringsarbete och kontinuerliga förbättringar
Samarbeta med arkitekter, specialister och driftorganisationen.
Kvalifikationer
Det här tar du med dig in i rollen
Vi tror att du har några års erfarenhet av endpoint management, klienthantering eller systemadministration och vill fortsätta utvecklas inom området. Du motiveras av att arbeta i tekniska miljöer där kvalitet, säkerhet och användarupplevelse står i fokus.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom IT, datateknik, systemvetenskap eller motsvarande kompetens
Några års erfarenhet av endpoint management, klienthantering eller systemadministration
Erfarenhet av Windows-klienter och Windows 11
Erfarenhet av Microsoft Intune, MECM/SCCM eller motsvarande plattformar
Erfarenhet av PowerShell eller annan automation
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Microsoft Intune och Modern Management
Windows Enterprise Management
Zero Trust
Infrastructure as Code
Certifieringar inom Microsoft Endpoint Manager
Arbete i större klient- eller enterprise-miljöer
Vi erbjuder
Hos FMTIS får du möjlighet att arbeta i en av Sveriges mest avancerade IT-miljöer tillsammans med engagerade och kunniga kollegor. Vi tror på kontinuerligt lärande och ger dig möjlighet att utveckla din tekniska kompetens genom kvalificerade arbetsuppgifter, certifieringar och samarbete med erfarna specialister.
Hos oss får du:
Utveckla din kompetens inom modern endpoint management
Arbeta med den senaste tekniken inom klientplattformar
Kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildningar och certifieringar
Samarbeta med några av landets främsta specialister inom klienthantering och IT-säkerhet
Bidra till ett samhällsviktigt uppdrag där din kompetens gör verklig skillnad
Om FMTIS
Försvarsmakten befinner sig i en historisk utvecklingsfas där modern och robust IT är en avgörande förutsättning för verksamhetens framgång. Som en del av FMTIS bidrar du till att utveckla och säkerställa de klientplattformar som används inom hela Försvarsmakten.
Här kombineras modern teknik med ett uppdrag som gör verklig skillnad – varje dag. Publiceringsdatum2026-08-03Övrig information
Placeringsort: Enköping
Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2026.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Lena Sjö
Rekryteringsansvarig, Talanganskaffningscenter (TAC) – FMTIS
E-postadress: lena.sjo@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 40 ENKÖPING Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10020192