En regional ST-plats i pedodonti
2025-09-19
Är du tandläkare och vill utvecklas vidare genom specialistutbildning i pedodonti? Vi erbjuder nu en regional ST-tjänst inom pedodonti.
Välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Vi är en organisation med fokus på framtid, hållbarhet och jämlik munhälsa. Vi bedriver utvecklingsarbeten och omformar våra arbetssätt för att klara framtidens krav på tandvården, samtidigt som vi själva får en hållbar arbetsmiljö och ett yrke där vi kan utvecklas hela livet.
Vi har ett tjugotal allmäntandvårdskliniker med varierande vårdpanorama och bedriver i Region Östergötland specialisttandvård inom samtliga specialiteter. Vi erbjuder ST-utbildningar, arbetar med odontologisk kvalitetsutveckling och i vår roll som Universitetsjukvårdsenhet arbetar vi aktivt med forskning i samverkan med odontologiska fakulteter och Linköpings universitet.
Genom ett nära samarbete inom och mellan specialist- och allmäntandvården stöttar och lär vi av varandra i en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Specialiseringstjänstgöringen omfattar minst 3 års heltidsarbete där du arbetar under handledning på en specialistklinik. En tredjedel av utbildningen består av teoretisk undervisning i form av seminarieprogram och kurser. Övrig tid består av klinisk träning inom pedodonti och sidotjänstgöring i andra odontologiska specialiteter. Den teoretiska delen av utbildningen är förlagd i Jönköping och den kliniska tjänstgöringen är förlagd till Centrum för Ortodonti/Pedodonti kliniker i Östergötland.
ST-utbildningen är målrelaterad med fortlöpande kunskapskontroller och avslutande examination. Målet med specialiseringstjänstgöringen är att du ska få den kompetens som krävs för specialistuppdraget. Den treåriga utbildningen ger dig en bred akademisk och klinisk helhetssyn, samt leder till goda insikter i behandling, pedagogik, vårdetik och ledarskap.
ST-utbildningen genomförs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, HSLF-FS 2017:77. ST-platsen är regionalt finansierad av Region Östergötland. Efter avslutad utbildning erhåller du en tjänst som övertandläkare i Pedodonti inom Folktandvården Östergötland.
Om dig
Du har svensk tandläkarlegitimation och minst två års allmänpraktik omräknat till heltid, inkl. både barn- och vuxentandvård. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Vidare ska du ha visat ett målinriktat intresse för specialiteten både vad gäller kompetensutveckling och tidigare klinisk tjänstgöring. Rollen som pedodontist ställer höga krav på klinisk mognad och social kompetens. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande för uppdraget är yrkeserfarenhet som allmäntandläkare upp till fem år, tjänstgöring på specialistklinik under handledning av specialist upp till ett år på heltid samt vetenskapliga meriter.
Vid urval till regionala ST-tjänster tillämpas den nationella meritvärderingen utarbetat av Nationella Samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (NSATS).
Ansökan och anställning
Tjänsten är en regional ST-plats och omfattar tjänstgöring på heltid under minst tre år med planerad start under våren 2026 utifrån överenskommelse.
I rekryteringsprocessen tillämpas meritvärdering utarbetat av Nationella Samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (NSATS).
Vi vill att din ansökan ska innehålla ett personligt brev samt en meritförteckning, där vi kan tydligt se vad du har med dig för erfarenheter och att du uppfyller de krav som ställs för att bli antagen för en ST-plats. Spara meritförteckningen och tillhörande bilagor i vårt rekryteringssystem tillsammans med din ansökan.
Välkommen med din ansökan senast den 5 oktober 2025. Urvalet sköts löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt. För kännedom planerar vi att hålla intervjuerna den 15 oktober.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Individuella löner tillämpas Så ansöker du
