En kvinna i Boxholm söker assistent
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boxholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boxholm
2026-03-05
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Boxholm
, Mjölby
, Linköping
, Motala
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att jag kan leva ett så bra liv som möjligt?
Är ett företag som alltid gör det lilla extra. Våra ledord är därför "företaget med det stora hjärtat" då vi alltid ser individen hos våra uppdragsgivare /
Jag är en kvinna på 47 år, som har en förvärvad ryggskada med halvförlamning i botten.
Respekt trygghet, glädje och förståelse är en självklarhet. Transparens är en förutsättning för att Team-Björk ska fungera.
Jag behöver i första hand vikarier med möjlighet till fast schemarad
Arbetsplatsen ligger i Boxholm, endast 5 minuter från pendeln!
Anställningsprocessen sker löpande
Då det är du som person som är viktig, sker ansökan med personligt brev, gärna med foto.
Jag vill veta vem Du är, vad som driver Dig
Tidigare erfarenhet kan vara en fördel, samtidigt som assistans är unik för olika individer
Hör av dig så får du mer information om mig och min livssituation
Multisjuk men klar i knoppen
Sängliggandes
Vikt på socialt stöd, en del passiv tid där fokus ligger på mig Katt finnes
Behovsvikariat
Dygn med sovande jour och tillsyn
Svensktalande
Du skall naturligtvis vara fullt frisk och stabil Rent brottsregister
Nära till pendeln, så det är lätt att ta sig hit från stora delar av länet.
Ofullständiga svar bearbetas tyvärr inte / Tack
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
- (visa karta
)
595 70 BOXHOLM Jobbnummer
9780341