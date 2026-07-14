En beskrivande titel

Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Danderyd
2026-07-14


Visa alla undersköterskejobb i Danderyd, Solna, Sundbyberg, Lidingö, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Danderyd, Solna, Lidingö, Sollentuna, Stockholm eller i hela Sverige

Välkommen till Attendo hemtjänst Danderyd- en arbetsplats du kommer trivas i!!
Vi söker nu efter en ny kollega till vårt härliga arbetsgrupp i Danderyd och hoppas att du kan vara rätt person.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Du vill arbeta på en arbetsplats där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och vill skapa värde för dem och deras närstående. Du tycker det är viktigt att ha en trivsam arbetsplats där det är högt till tak och alla hjälps åt. Du skulle beskriva dig själv som en serviceinriktad och ansvarsfull person som brinner för arbetet inom äldreomsorgen och vill arbeta för att utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Beskrivning av tjänsten

Tillsvidaretjänst

kväll & varannan helg

Tillträdesdatum enligt överenskommelse

Kontoret ligger nära Mörby Centrum

Publiceringsdatum
2026-07-14

Kvalifikationer
Körkort är ett krav

Cykelvana är ett krav

Undersköterskeutbildning om minst 1350p.

Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.

Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)

God datorkunskap/datorvana

Meriterande om du tidigare arbetat inom äldreomsorgen

Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8065804-2100465".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Attendo Sverige AB (org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Vendevägen 85B (visa karta)
182 91  DANDERYD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Attendo Sverige

Jobbnummer
10002765

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