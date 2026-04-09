Embedded Test & Integration Engineer - Automotive
Futuria People AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-04-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Är du en Embedded Test & Integration Engineer med erfarenhet från automotive och ett starkt intresse för hur mjukvara fungerar i verklig bilmiljö? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Här får du arbeta nära produkten, bilen och tekniken. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan mjukvara och hårdvara och som vill arbeta med test, diagnostik och integration snarare än ren utveckling. Du blir en viktig del i att säkerställa kvalitet och funktion i avancerade fordonssystem.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos Kund. Alla frågor kring tjänsten och rekryteringen hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria.
Om tjänsten Som Embedded Test & Integration Engineer arbetar du med test och verifiering av mjukvara i både testmiljö och komplett fordon. Du är nära produkten och har en central roll i att analysera, felsöka och säkerställa funktion i olika system.
Du kommer bland annat att:
• Testa och verifiera mjukvara i fordon och i testmiljö * Arbeta med diagnostik och Software Download * Analysera loggar och felsöka via CAN, Ethernet, UART eller DLT med fokus på CAN * Skapa och vidareutveckla automatiserade tester i Python * Arbeta tätt tillsammans med utvecklare och andra funktioner kring produkt och fordon
Rollen är placerad i Göteborg och du blir en del av ett teknikkonsultbolag som samarbetar med några av Sveriges ledande aktörer inom fordonsindustrin. Här finns korta beslutsvägar, teknisk bredd och goda möjligheter att utvecklas inom test och integration.
Vi söker dig som
Har 1 till 5 års erfarenhet inom automotive test eller embedded
Har utbildningsbakgrund inom Embedded, Mekatronik eller liknande
Har erfarenhet av test och verifiering av mjukvara
Har arbetat med fordonskommunikation som CAN och gärna Ethernet
Har grundläggande kunskap inom diagnostik exempelvis UDS
Har erfarenhet av Python
Talar och skriver obehindrat på svenska
Som person är du självgående, initiativtagande och analytisk. Du trivs nära tekniken och bilen och har ett genuint intresse för hur system fungerar i praktiken.
Meriterande
Erfarenhet av CANalyzer
Erfarenhet av test i HIL eller VIL-miljö
Erfarenhet av dSPACE
Goda kunskaper i svenska
Du erbjuds
En roll i ett teknikkonsultföretag där medarbetarna är den viktigaste tillgången. Här finns möjlighet att arbeta i tekniskt avancerade projekt inom fordonsindustrin och utvecklas inom test, integration och systemförståelse.
• Arbeta i uppdrag hos ledande aktörer inom fordonsindustrin * Möjlighet till kompetensutveckling inom testverktyg och metoder * En miljö med korta beslutsvägar och stort eget ansvar * En arbetsplats som värdesätter samarbete och tekniskt engagemang
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Sofie Andersson sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom främst infrastruktur, IT, teknik, energi, fastighet och bygg, . Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023 i kategorin upp till 19 anställda i Sverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507)
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG
Futuria Jobbnummer
9845700