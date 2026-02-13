Embedded Software Engineer inom till Axis Communications!
Vill du vara med och forma framtidens intelligenta teknologi? Hos Axis Communications får du utmana tekniska gränser och förverkliga innovationer som få andra kan. Vi söker dig som älskar komplexa utmaningar, brinner för teknik och vill göra verklig skillnad. Axis Communications söker nu en Embedded Software Engineer med inriktning på AI, deep learning och lågnivåprogrammering. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Axis Communications är branschledande inom nätverksvideo och har samarbeten med partners över hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Med över 5 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder, utvecklar de innovativa och högkvalitativa lösningar som uppfyller kundernas krav.
Deras huvudkontor ligger i Lund med en miljö som genomsyras av prestigelöshet där alla medarbetare, oavsett roll, värdesätts högt och behandlas lika.
En viktig del av Axis Communications framgång är deras dedikerade R&D-avdelning, där avancerad teknik och kreativitet möts för att skapa banbrytande lösningar.
Du kommer att vara en del av Deep learning plattforms-teamet,-teamet, som ansvarar för att utveckla mjukvaruplattformar som integrerar AI-teknologi i Axis Communications produkter. Teamets uppdrag är att skapa en länk mellan hårdvara och mjukvara för att möjliggöra avancerade prediktioner och beslutstagande.
I rollen kommer du arbeta med att utveckla och optimera programvara för avancerade inbyggda system och implementera lösningar som kombinerar maskininlärning med den senaste hårdvarutekniken. Detta gör det möjligt för produkterna att utföra komplexa analyser, som t.ex. att identifiera objekt med hög precision och effektivitet. Teamet kännetecknas av en stark sammanhållning, där innovation, samarbete och problemlösning är centrala delar av vardagen. Axis satsar på sina medarbetares utveckling och erbjuder en inspirerande miljö med goda möjligheter att växa.
Du erbjuds
• En dynamisk roll där du både deltar i spännande projekt och aktivt bidrar till att utveckla företagets tekniska verksamhet.
• En prestigelös miljö där idéer, kreativitet och innovativt tänkande uppmuntras och implementeras
• En trygg anställning med bra anställningsförmåner så som flexibla arbetstider, företagsbonus, försäkringar, daglig frukost, flyttstöd vid behov, egen Axis-cykel med mera.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Embedded Software Engineer blir du en viktig del av Axis Communications tekniska resa. Dina arbetsuppgifter kan omfatta allt från att felsöka och optimera prestandan i befintliga system, till att implementera nya funktioner och drivrutiner för att stödja AI-modeller. Dina främsta arbetsuppgifter kommer innefatta:
• Strategisk utveckling av mjukvaruplattformar från initialt chipuppstart till robusta, produktionsklara mjukvarulösningar
• Teknisk problemlösning genom avancerad felsökning, prestandaoptimering och kritisk analys av systemutmaningar med hög teknisk komplexitet
• Tvärfunktionellt samarbete med interna utvecklingsteam och externa partners för att säkerställa krav
• Skriva effektiv och skalbar kod i C och C++ på Linuxbaserade system
VI SÖKER DIG SOM
• Har en masterutbildning inom relevant område, så som datavetenskap, fysik, matematik, elektroteknik eller liknande
• Har arbetslivserfarenhet och känner dig bekväm med att programmera i C och C++
• Har kännedom av att arbeta i Linux
• Har erfarenhet av att arbeta i en hårdvarunära miljö
• Talar och skriver obehindrat på engelska
Det är meriterande om du har
• Grundläggande svenska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av lågnivåprogrammering med fokus på AI och deep learning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Ordningsam
• Målmedveten
• Problemlösande
Övrig information
• Start: Omgående, enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, kontorstider
• Placering: Lund
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
