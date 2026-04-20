Embedded Software Engineer
2026-04-20
Är du en Senior Embedded utvecklare som letar efter nya utmaningar?
Då har du hittat rätt! Vi på Advantek i Göteborg söker just tillskott till vårt konsultteam. Vi är ett glatt gäng på ca 30 ingenjörer inom mekanik och digitala lösningar som jobbar inom flertalet olika industrier. Hos oss får du möjlighet att bli en del av ett genuint och hjälpsamt team, som satsar på starka karriärmöjligheter och personlig utveckling.
Din roll
Som embedded-utvecklare hos oss kommer du att arbeta i varierande uppdrag hos våra kunder inom flera branscher - allt från industri till försvar. Uppdragen kan skilja sig åt, men gemensamt är att de ger utrymme för teknisk utveckling, problemlösning och innovation.
Vi söker dig som har:
6-10+ års erfarenhet som embedded-utvecklare
Goda kunskaper inom C/C++, Linux, Embedded Linux eller Python
Relevanta studier eller praktisk erfarenhet som stärker din tekniska kompetens
Ett genuint intresse för teknik och framtidens lösningar
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
Viktigt att veta: Vi samarbetar med kunder inom olika branscher, däribland försvarsindustrin. Det kan därför förekomma krav på svenskt medborgarskap för vissa uppdrag.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Varför välja Advantek?
Vi erbjuder en arbetsmiljö som kombinerar flexibilitet, balans i livet och goda möjligheter till utveckling. Här får du:
En kultur som präglas av samarbete och kunskapsdelning
Starka karriärmöjligheter genom spännande projekt hos ledande företag
Ett företag som satsar på innovation och personlig utveckling
Låter detta som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avatron Digital West AB
