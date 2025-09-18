Embedded Software Developer med fokus på försvarsprojekt
Afry AB / Datajobb / Örnsköldsvik Visa alla datajobb i Örnsköldsvik
2025-09-18
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Umeå
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-09-18Beskrivning av jobbet
Är du en passionerad utvecklare med erfarenhet av inbyggda system och ett intresse för försvarsteknik? Vill du arbeta med spännande och innovativa projekt och vara en del av ett stort och kompetent team i ett av Sveriges största konsultbolag? Då kan AFRY vara din nästa arbetsplats!
Vi söker nu flera erfarna Embedded Software Developers med fokus på försvarssektorn. Hos oss får du möjlighet att utveckla och implementera högkvalitativa mjukvarulösningar för olika applikationer och plattformar inom försvar, fordon, medicinteknik och konsumentprodukter.
Vad innebär rollen?
Utveckla och implementera mjukvarulösningar för inbyggda system, främst i C/C++ och Python
Arbeta i agila och tvärfunktionella team där du samarbetar nära både mjukvaru- och hårdvaruingenjörer
Delta i hela utvecklingsprocessen, från kravanalys och design till implementering, test och verifiering
Jobba med försvarsrelaterade projekt ute hos kund samt i interna innovationsprojekt
Vara en del av AFRYs stora och kompetenta Embedded-team med goda möjligheter att utvecklas och lära av kollegor
Flexibilitet att arbeta remote när projekt och kundsituation tillåterKvalifikationer
Vi söker dig som..
Har erfarenhet av embeddedutveckling, gärna inom försvarssektorn
Har goda kunskaper i C/C++ och Python
Har erfarenhet av Embedded Linux
Har erfarenhet av modellbaserad utveckling, gärna med Simulink
Har förståelse för hårdvarunära programmering och DevOps-principer
Trivs att arbeta i agila, tvärfunktionella team
Vi tror också att du är en person som är prestigelös och öppen för att lära av andra, samtidigt som du gärna delar med dig av dina egna erfarenheter. Din personlighet och vilja att skapa trivsel och samarbete i gruppen är viktig för oss, samt att du i rollen som konsult gillar att få arbeta i en miljö där du får bidra med teknisk expertis och problemlösningsförmåga.
Ytterligare information
Utöver spännande uppdrag och fantastiska kollegor erbjuder AFRY:
Trygg anställning, kollektivtal och konkurrenskraftiga löner
En generös kandidatportal i Benify där du kan se alla våra förmåner
En flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar då vi förstår att allas liv ser olika ut och vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid.
Intern utbildningsakademi, AFRY Academy - Som anställd hos oss har vi alltid ett fokus på individuell kompetensutveckling och en stark kultur där vi delar kunskap och erfarenheter.
Club AFRY - Vår personalklubb med möjlighet till kultur och sportevenemang, bokklubb, stuguthyrning, yoga, skidresor mm
Vi har en inkluderande kultur med ledare som stöttar din utveckling och som vågar tänka stort. Ledare som är modiga, hängivna och gör det de tror på, och som stöttar dig i att göra detsamma. Vårt fokus på ledarskap ger goda förutsättningar att utvecklas och växa i din roll.
Då denna roll innebär arbete inom försvarsindustrin är Svenskt medbogarskap ett krav samt att du är bekväm med att genomföra ett drogtest och genomgå en säkerhetsprövning
För frågor gällande tjänsten, kontakta Business Section Manager - North
Jonas Enberg, jonas.enberg@afry.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Rekryteringspartner Fanny Sjödell, fanny.sjodell@afry.com
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.
Var medveten om att vi tillsätter rollen löpande.
Välkommen med din ansökan !
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF12862G". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9514660