Embedded/Linux Developer (C/C++)
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Embedded/Linux Developer (C/C++) hos vår kund.
Om uppdraget I rollen kommer du att arbeta med embedded-system med fokus på C/C++ och Linux i userspace. Du blir en del av ett agilt team där samarbete, kunskapsdelning och tekniskt djup värderas högt.
Arbetet är varierat och består av både vidareutveckling av befintlig funktionalitet och nyutveckling, där du aktivt bidrar till roadmap och framtida lösningar.
Du kommer att arbeta med produktnära utveckling i Linux userspace där fokus ligger på att vidareutveckla och underhålla en befintlig kodbas i C och C++. Arbetet innefattar både felsökning och optimering av befintlig funktionalitet samt utveckling av nya features i linje med produktens roadmap. I rollen förväntas du aktivt bidra i ett agilt team, delta i tekniska diskussioner och vara med och driva lösningar framåt. Du kommer även att arbeta med integrationer och kommunikation mellan systemkomponenter, exempelvis via D-Bus, samt hantera buggar och förbättringar med fokus på stabilitet och prestanda.
Krav - Minst 2 års erfarenhet av embedded-utveckling - Goda kunskaper i C och C++ - Erfarenhet av Linux och arbete i userspace - Erfarenhet av D-Bus - Vana av att arbeta i agila team - Förmåga att arbeta brett och hantera varierande uppgifter - Stark problemlösningsförmåga
Meriterande
• Erfarenhet av Open Embedded - Erfarenhet av Jenkins - Kunskap inom LLDP - Erfarenhet av power management i embedded/Linux-miljö - Erfarenhet av Rust - Kunskap inom cyber security
Detta är ett konsultuppdrag där du blir en viktig del av ett tekniknära team med fokus på högkvalitativa embedded-lösningar.
Övrig information Placeringsort: Malmö/Lund Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 2026-06-01- 2027-05-31
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
