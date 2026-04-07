Embedded/Linux Developer
Viraliv AB / Datajobb / Malmö
2026-04-07
Vi söker nu en Embedded/Linux Developer till ett konsultuppdrag hos vår kund i Lund, som utvecklar avancerade nätverksbaserade kameraprodukter. Du blir en del av ett erfaret team som arbetar nära produkten och bidrar både till vidareutveckling och förvaltning av en etablerad plattform.
Om uppdraget
I rollen kommer du att arbeta med embedded-system med fokus på C/C++ och Linux i userspace. Du blir en del av ett agilt team där samarbete, kunskapsdelning och tekniskt djup värderas högt.
Arbetet är varierat och består av både vidareutveckling av befintlig funktionalitet och nyutveckling, där du aktivt bidrar till roadmap och framtida lösningar.
Du kommer att arbeta med produktnära utveckling i Linux userspace där fokus ligger på att vidareutveckla och underhålla en befintlig kodbas i C och C++. Arbetet innefattar både felsökning och optimering av befintlig funktionalitet samt utveckling av nya features i linje med produktens roadmap. I rollen förväntas du aktivt bidra i ett agilt team, delta i tekniska diskussioner och vara med och driva lösningar framåt. Du kommer även att arbeta med integrationer och kommunikation mellan systemkomponenter, exempelvis via D-Bus, samt hantera buggar och förbättringar med fokus på stabilitet och prestanda.Publiceringsdatum2026-04-07Kvalifikationer
• Minst 2 års erfarenhet av embedded-utveckling
• Goda kunskaper i C och C++
• Erfarenhet av Linux och arbete i userspace
• Erfarenhet av D-Bus
• Vana av att arbeta i agila team
• Förmåga att arbeta brett och hantera varierande uppgifter
• Stark problemlösningsförmåga
Meriterande
• Erfarenhet av Open Embedded
• Erfarenhet av Jenkins
• Kunskap inom LLDP
• Erfarenhet av power management i embedded/Linux-miljö
• Erfarenhet av Rust
• Kunskap inom cyber security Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Via mail
E-post: sr@viraliv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Embedded/Linux Developer".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682)
