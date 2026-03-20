Elsäkerhetssamordnare
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Elektronikjobb / Kiruna Visa alla elektronikjobb i Kiruna
2026-03-20
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stärka elsäkerheten i en av Sveriges mest avancerade industrimiljöer? Vi söker en Elsäkerhetssamordnare som vill ta en avgörande roll i utvecklingen av elsäkerhetsarbetet i gruvan i Kiruna. Här får du kombinera strategisk utveckling med praktiskt arbete i våra anläggningar och bidra till lösningar som gör verklig skillnad för både människor och produktion.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som elsäkerhetssamordnare är du en central resurs för hela verksamheten. Du jobbar nära drift, underhåll och projektorganisationen för att säkerställa att allt elektriskt arbete utförs säkert och enligt gällande lagar, standarder och interna riktlinjer. Rollen innebär både utveckling av rutiner och rådgivning, men också praktiska moment såsom elbesiktningar ute i anläggningarna och medverkan i skyddsronder.
Du blir en del av ett team med tre elsäkerhetssamordnare som tillsammans täcker hela LKAB:s verksamhetsområden vilket gör att resor mellan orterna förekommer. Det här är en roll för dig som trivs i en dynamisk miljö, uppskattar att kombinera teori med praktik och vill vara med och driva LKAB:s elsäkerhetsarbete framåt.
Några av din huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- Stötta verksamheten i att höja nivån på elsäkerhet genom rådgivning, utbildning och praktiskt stöd.
- Identifiera risker och driva förbättringsprojekt inom elsäkerhet.
- Medverka i utredningar och fungera som stöd till chefer och medarbetare.
- Planera och genomföra utbildningar inom elsäkerhet.
Det här har du med dig
För att trivas i rollen ser vi att du är kommunikativ och van att samarbeta med många olika yrkesgrupper, både internt och med konsulter. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt där du gärna driver frågor framåt, återkopplar tydligt och bidrar till ständiga förbättringar. Du tar initiativ, skapar engagemang och har förmågan att förmedla komplexa krav och regelverk på ett sätt som gör att de landar i verksamheten.
Utöver det förväntar vi oss att du har:
- Senior erfarenhet av elsäkerhet, elinstallationer eller liknande el-tekniskt område
- Godkänd gymnasieutbildning inom el
- B-körkort (manuell växellåda)
- Flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Ingenjörsutbildning med inriktning el eller annan eftergymnasial elutbildning
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ulf Poikola ulf.poikola@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
- Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
- Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/
För detta jobb krävs körkort.
Lkab Jobbnummer
9810111