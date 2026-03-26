Elsäkerhetsingenjör
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Läs gärna mer om Forsmark på vår https://karnkraft.vattenfall.se/forsmark
Om rollen
Vill du vara med och forma framtidens elsäkerhetsarbete på en av Sveriges mest samhällsviktiga arbetsplatser? Enheten Miljö och arbetsmiljö på Forsmarks Kraftgrupp söker nu en driven och strukturerad elsäkerhetsingenjör som vill göra verklig skillnad i en komplex och spännande verksamhet.
Vi ansvarar för områden som elsäkerhet, arbetsmiljö, miljö, farliga transporter, personlig skyddsutrustning och Human Performance. Vår enhet fungerar som ett sammanhållande och stödjande nav inom dessa områden - och nu söker vi dig som vill vara med och stärka vår roll ytterligare.
Om jobbet
Som elsäkerhetsingenjör får du ett mångsidigt och utvecklande uppdrag där du spelar en nyckelroll i organisationens elsäkerhetsarbete. Rollen har en tydlig operativ prägel och innebär ett nära samarbete med de operativa grupperna, deras chefer samt de befintliga arbetsmiljöingenjörer som ingår i vår grupp. Särskilt nära samverkar du med underhållsavdelningen, där ditt fokus ligger på att driva, följa upp och samordna elsäkerhetsfrågor i hela verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter
Ge stöd till organisationen i elsäkerhetsfrågor
Tolka och implementera lagar, nya krav och förordningar samt vara kontaktperson för kravtolkning inom elsäkerhet
Implementera, granska och uppdatera instruktioner och rapporter
Delta i olika forum gällande elsäkerhet
Vara ute i anläggningen för att följa arbeten, göra utredningar, riskbedömningar och analyser
Ansvara för utbildningsmaterial och hålla i utbildningar
Ha kontakt med Elsäkerhetsverket samt interna och externa funktioner
Kravspecifikation
Vi söker dig som har
Gymnasieutbildning och minst 5 års arbetslivserfarenhet inom elkraft
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska
God datorvana och erfarenhet av Officepaketet
Meriterande:
Erfarenhet av arbetsledning samt praktiskt och ingenjörsmässigt elkraftsarbete
Erfarenhet från kärnkraft och/eller processindustrin
Högskole- eller civilingenjörsutbildning med inriktning el/elkraft
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och har ett starkt eget driv. Du sätter upp egna mål, identifierar utvecklingsområden och har en analytisk förmåga att tolka lagar och regler för att omsätta dem i praktiskt arbete. Du trivs med samverkan och har förmågan att kommunicera elsäkerhetsarbetet på ett tydligt och konstruktivt sätt.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till:
Rekryterande chef Linda Palmqvist tfn 070-386 10 63 eller Ulric Hillstedt tfn 072-550 31 34.
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till:
Rekryterare Terese Johansson tfn 073-097 79 22.
Fackliga representanter är Per Lamell (Akademikerna), Juha Rintala (Ledarna), Leo Lehtinen (SEKO), Björn Larsson (Unionen), samtliga nås via Vattenfalls växel, 08 739 50 00
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2026. Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag! Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I den här rekryteringsprocessen kan tester förekomma.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
