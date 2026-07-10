Elmontör till växande företag
Prowork Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Malmö Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Malmö
2026-07-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings, interims och rekryteringslösningar inom samhällsbyggnad, fastighet, industri och teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt kompetens på rätt plats! Kunskap om branscherna vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har våra kontor i Stockholm , Göteborg och Malmö och har uppdrag över hela Sverige. Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Elmontörer sökes för tillverkning av reservkraftverk
Är du en driven och noggrann elmontör som vill arbeta i en teknisk och varierande miljö? Nu söker vi på Prowork elmontör för arbete i en varierande roll där mekanik och teknik möts inom tillverkning och montage av reservkraftverk. Tjänsten innebär anställning hos Prowork och är ett långsiktigt uppdrag med övertag till kund. Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som elmontör kommer du att arbeta med montering, installation och inkoppling av reservkraftverk samt tillhörande elsystem. Arbetet sker i produktion tillsammans med erfarna kollegor och omfattar både el- och mekanisk montering.Dina arbetsuppgifter
Elmontage och installation av reservkraftverk
Montering och inkoppling av elkomponenter och styrsystem
Kabeldragning och elinstallation enligt ritning och elschema
Felsökning och kvalitetskontroller
Samarbete med mekaniska montörer och produktionsteam
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav
Vi söker dig som
Har erfarenhet som elmontör från industrimontage eller tillverkning
Kan läsa och arbeta efter elschema och ritningar
Har god teknisk förståelse och ett praktiskt handlag
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
Kunskap inom styr- och reglerteknik
Truck- eller traverskort
B-körkort
Vi erbjuder
Spännande arbete inom teknisk produktion
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Trygga villkor, kollektivavtal och en arbetsgivare som värdesätter din kompetens.
Anställning hos Prowork med möjlighet till övertag hos kund
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9999004