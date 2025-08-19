Elmontör/Testare|Lernia|Västerås
2025-08-19
Är du en driven elmontör med en passion för teknik och problemlösning? Vår kund erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du kan utveckla din kompetens och ta aktiv del i verksamhetsutvecklingen, samtidigt som du bidrar till att leverera högkvalitativa produkter och öka kundnöjdheten.Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Som elmontör kommer du att arbeta med montage, koppling och lindning av olika produkter hos vår kund. Du ansvarar för elektromekaniskt montage, mätning och provning av mekaniska och elektriska storheter, och tar aktiv del i verksamhetsutveckling.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en teknisk gymnasieutbildning med inriktning på el eller en jämförbar yrkesutbildning. Du bör ha en teknisk grundförståelse och förmåga att läsa tekniska beskrivningar och ritningar. Erfarenhet av elektriskt och mekaniskt montagearbete är ett krav. Du är uthållig, tar ansvar och levererar resultat samtidigt som du bidrar till en hälsosam arbetsplats. God kommunikationsförmåga på svenska i både skrift och tal är nödvändig.
Meriterande
Det är meriterande om du har truck- och traverskort samt kunskaper i SAP. Erfarenhet av verksamhetsutveckling och en proaktiv inställning till processförbättringar är också värdefullt. Kunskaper i andra språk än svenska kan underlätta arbetet, även om det inte är ett krav. En ambition att både bredda och fördjupa din kompetens inom elektromekaniskt montage, mätning och provning av mekaniska och elektriska storheter är önskvärt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Charlotte Sundell via e-post: charlotte.sundell@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9464182