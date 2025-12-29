Elmontör / Kablagemontör - Kungsängen
Är du vass på elektrisk montering och kablage? Här väntar spännande tekniska utmaningar!

Om företaget
DeltaNordic är en svensk leverantör av avancerade elektriska och elektroniska system, med verksamhet i Europa och Asien. Företaget har produktionsanläggningar i Örnsköldsvik, Kungsängen och Nanjing, Kina. DeltaNordic erbjuder lösningar som sträcker sig från enstaka enheter till serietillverkning och betjänar branscher som försvar och säkerhet, energi, miljö, infrastruktur, IT, hissar, marin, gruvdrift, förpackning och råvaror.Om tjänsten
Tjänsten innebär att arbeta med elektrisk montering av kablage och komponenter, främst i apparatskåp och liknande system. Arbetet utförs enligt ritningar och specifikationer, där noggrannhet och kvalitetssäkring är en central del av processen.
Du kommer att få en gedigen introduktion med stöd från erfarna kollegor och en mentor för att snabbt komma in i arbetet. Dessutom finns stora möjligheter till kompetensutveckling och utbildning inom nya komponenter och elprodukter.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från tillverkningsbranschen, gärna inom elmontering, elskåpsbyggnation eller automation
Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och självständigt
God förståelse för ritningsläsning och elscheman är meriterande
Grundläggande kunskaper i svenska i både tal och skrift, då samarbete och kommunikation är en viktig del av arbetet
Tidigare erfarenhet av arbete med elmontering, apparatskåp, testning eller provning av automationslösningar är meriterande. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är noggrann och strukturerad. Du trivs i en teknisk miljö och har en lösningsorienterad inställning till problemlösning.Övrig information
I denna rekrytering samarbetar DeltaNordic med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Safia Jaouhari på safia.jaouhari@kraftsam.se
Ersättning

Månadslön - Fast lön
