Elmontör
2026-02-06
Växjö Energi, som är en del av Växjö kommun, erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Hos oss blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens energisystem. Med stort engagemang och starkt miljöfokus skapar vi prisvärda och samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare för våra kunder - idag och i framtiden.
Vi erbjuder dig ett tryggt och spännande arbete tillsammans med kompetenta arbetskamrater. Vi jobbar för att ligga i framkant med en bra arbetsmiljö, modern teknisk utrustning och bekväma och praktiska servicebilar. Vi satsar på vidareutbildning för våra medarbetare och bra anställningsvillkor.
Vi tror på att en arbetsplats med jämställdhet och mångfald utvecklar oss och vår verksamhet. Vi månar om våra medarbetare och jobbar för en god balans mellan arbete, familj och fritid.
Som elmontör kommer du att vara en del av teamet som arbetar med att bygga och underhålla vårt elnät och gatubelysning. Du medverkar vid ny- och ombyggnationsarbeten av jordkabelnät för eldistribution, utför montage av ställverk och kontrollutrustningar i våra stationer samt genomför underhåll och servicearbeten vid behov. Du har fokus på våra kunders behov och tillsammans med dina kollegor hittar du de bästa lösningarna utifrån kvalitet och elsäkerhet. Det här är ett jobb för dig som gillar att lösa tekniska problem i fält.
Tjänsten medför att du på sikt kommer att delta i beredskap.
Hos oss får du vara delaktig i spännande projekt för framtiden. Det handlar om förnybar energi, smart teknik och energieffektiva lösningar för både hushåll och företag. Möjliggörande av den snabbt växande elektrifieringen, framtida energigemenskaper och flexibilitetsmarknader. Tillsammans brinner vi för att åstadkomma en vanlig vardag och en annorlunda, mer hållbar framtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete med tekniskt innehåll. Du har en gymnasieutbildning inom el eller har likvärdig erfarenhet kring el från industrin eller installationsbranschen. För att bli framgångsrik i rollen måste du följa säkerhetsföreskrifterna, vara noggrann och utföra dina arbetsuppgifter med hög kvalitet. Du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och vill vara en del i ett team där alla hjälps åt och känner ansvar, samtidigt som mycket av arbetet utförs självständigt. Körkort för bil samt god förmåga i svenska i både tal och skrift krävs i den här tjänsten. Vi ser gärna att du har intresse för förnybar energi, samhällsplanering och hållbarhetsfrågor.
På grund av Växjö Energis verksamhet och arbetsuppgifternas natur kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
