Elmontör
AQ Group AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Uppsala Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Uppsala
2025-09-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AQ Group AB i Uppsala
, Västerås
, Jönköping
, Vaggeryd
, Kramfors
eller i hela Sverige
AQ M-Tech AB
AQ M-Tech AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling, konstruktion och tillverkning av kundanpassade tekniklösningar och produkter. Under åren har vi utvecklat ett flertal produkter som har haft sitt ursprung i våra kunders krav och teknikbehov. Företaget har många olika kompetenser vilket gör att vi tillsammans utvecklar kundens idé till en färdig produkt. AQ M-Tech arbetar främst inom MedTech-branschen med tillverkning av egna produkter men också som kontraktstillverkare till världsledande kunder inom läkemedelstillverkning.
Arbetsuppgifter: Som montör har du varierande arbetsuppgifter inom elmontage och mekanisk montering. Utöver montering ingår även testning och kvalitetssäkring av de färdiga produkterna. Du förväntas ta mycket ansvar och tillsammans arbeta fram rutiner och standarder med kollegor.
Din profil/kompetens:
Vi söker dig som är praktiskt lagd och har någon form av industrivana. För att du ska trivas i denna roll har du ett teknikintresse, har du dessutom en el-utbildning på gymnasial nivå alternativ en relevant KY-utbildning så är det ett stort plus. I denna roll kommer du att jobba med el i olika former, därför ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta med el och kan läsa el-scheman.
Kompetenser/Erfarenhet:
Monteringsvana inom både el och mekanik
Ritnings kunskap både för el och mekanik
Erfarenhet av ISO13485 är meriterande
Svenska i tal och skrift
Om bolaget och AQ:
AQ M-Tech är ett dotterbolag inom AQ Group, en börsnoterad koncern med huvudkontor i Västerås. AQ är ett värderingsstyrt och spännande företag med korta beslutsvägar och prestigelös atmosfär. Hos oss får du möjligheten att vara en drivande kraft och utvecklas i en dynamisk koncern där initiativrikedom och genomförandeförmåga uppmärksammas och belönas. Vi tror på att arbeta tillsammans för att uppnå goda resultat. AQ Group har 8000 medarbetare globalt inom sju olika affärsområden med en total omsättning på över 9 miljarder SEK. För mer information, besök: www.aqgroup.com
AQ:s värdegrund: Kunden i Fokus, Enkelhet, Entreprenörsanda, Kostnadseffektivitet, Mod & Respekt.
Din ansökan:
Urval sker löpande därför uppskattar vi om du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef Stina Åkerblom via e-post: stina.akerblom@aqgroup.com
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AQ Group AB
(org.nr 556281-8830) Arbetsplats
AQ Group Jobbnummer
9516080