Administratör till FoU-S
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2026-06-05
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FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen att söka tjänsten som administratör!
Vi söker nu dig som vill ansvara för administrationen av kompetensutvecklingsinsatsen Yrkesresan i länet samt andra administrativa uppdrag på Nära vård och hälsas ledningskontor. Du kommer arbeta i nära samarbete med kollegor i verksamheten inom uppdraget.
Vi erbjuder en visstidsanställning på heltid under elva månader, med möjlighet till eventuell förlängning. Vi ser gärna att du startar snarast eller enligt överenskommelse.
Introduktion och kompetensutveckling kopplat till tjänsten kommer erbjudas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem?här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
I uppdraget ingår att ansvara för de administrativa arbetsuppgifterna kopplat till Yrkesresan. I uppdraget ingår också att arbeta i den tillhörande lärportalen, och stötta de användare som deltar. Yrkesresan är ett nationellt koncept för kompetensutveckling inom socialtjänsten och omfattar kurser och utbildningar för medarbetare och chefer. I rollen ansvarar du exempelvis för att administrativt förbereda, genomföra och följa upp kurser och evenemang. Du bistår även vid fysiska lärträffar genom att exempelvis hantera deltagarlistor och materialförsörjning. Vidare arbetar du med kursadministration i Yrkesresans digitala lärportaler samt ger support till länets kommuner. I uppdraget ingår också att delta i nationella möten för projektledare och administratörer kopplat till Yrkesresan, ansvara för bokningar och inköp samt hantera fakturor i ekonomisystemet Agresso. Resor inom Uppsala län ingår i tjänsten.
I anställningen ingår även administrativt arbete på Nära vård och hälsas ledningskontor. Du ingår i vårt administrativa nätverk som stödjer förvaltningens och ledningskontorets övergripande administration. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis diarieföring (ink synpunkter och klagomål), bokning av lokaler, fakturahantering, mötesanteckningar, samt deltagande vid mässor och konferenser. Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
• administrativ utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• minst två års erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig verksamhet
• mycket god datorvana och goda kunskaper i Office-paketet
• B-körkort
Meriterande
• erfarenhet av kursadministration och digitala lärplattformar
• kännedom om socialtjänstens verksamhet
• erfarenhet av system som agresso, heroma, barium, Public 360
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du som söker är van att arbeta med många kontaktytor och trivs i servicerollen. Vi ser även att du har en fallenhet för att ta till dig och lära dig nya IT-system.?
Vår verksamhet
Tjänsten är placerad vid FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Verksamheten tar fram ny kunskap och leder övergripande utvecklingsarbete i frågor som rör socialtjänsten i Uppsala län. Det övergripande syftet är att ge verksamheterna bättre möjligheter att erbjuda vård och insatser som är likvärdiga och utgår från bästa tillgängliga kunskap.
Verksamheten styrs politiskt av samråd HSVO, (Hälsa, stöd, vård och omsorg), där alla länets kommuner samt Region Uppsala är representerade. FoU-S tillhör organisatoriskt Region Uppsalas förvaltning Nära vård och hälsa som har cirka 1400 medarbetare.
Inom FoU-S arbetar regionala utvecklingsledare, vetenskapliga handledare, samt verksamhetschef och kommunikatör. Arbetet bedrivs inom områdena äldre, funktionshinder, social barnavård, skadligt bruk och beroende samt berörd hälso- och sjukvård.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via länken nedan senast den 21 juni. Bifoga CV och intyg som styrker att du har den kompetens som vi efterfrågar. Vi kommer kalla till intervjuer löpande, så vänta inte med din ansökan.
Mer upplysningar om tjänsten lämnas av Regional projektledare Yrkesresan Anna Pettersson anna.m.pettersson@regionuppsala.se
, 018-611 72 329, eller verksamhetsområdeschef, Hanna Fagerlind hanna.fagerlind@regionuppsala.se
.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH209/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9949154