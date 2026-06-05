Kommunikationsstrateg - med fokus på förändring och samhällsutveckling
Umeå Energi Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Umeå Visa alla marknadsföringsjobb i Umeå
2026-06-05
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Av Umeåborna, för Umeåborna.
Vi är ett energi- och kommunikationsbolag som ägs av Umeå kommun och alla som bor här. Med trygga och tillgängliga lösningar ser vi till att ett växande Umeå alltid är uppvärmt, upplyst och uppkopplat. Genom att sprida kunskap, driva samhällsprojekt och stötta ett levande föreningsliv är vi med och formar framtiden.
Din roll
I rollen som kommunikationsstrateg arbetar du nära ledning, chefer och verksamhet med att skapa tydlighet, riktning och genomslag i vår kommunikation.
Du ansvarar för att vår interna och externa kommunikation hänger ihop och bidrar till förståelse och förtroende för Umeå Energis uppdrag, riktning och prioriteringar. Genom att omsätta strategiska mål och verksamhetsnära frågor till relevant och begriplig kommunikation bidrar du till engagemang, delaktighet och framdrift i organisationen.
Som kommunikationsstrateg hos oss har du en rådgivande och samordnande roll där du stöttar organisationen i komplexa frågor, särskilt kopplat till förändring, utveckling och vårt samhällsbärande uppdrag. En viktig del av uppdraget är också att utveckla vårt sponsringsarbete som en del av arbetet med att stärka Umeå Energis varumärke och samhällsroll samt bidra till ett hållbart och levande Umeå. Du hjälper verksamheten att skapa samsyn och säkerställer att kommunikationen är tydlig, sammanhållen och relevant – både internt och externt.
Du blir en viktig partner i större initiativ och förändringsresor där du vägleder, utmanar och stöttar ledning och verksamhet. Genom ditt strategiska perspektiv och din kommunikativa kompetens bidrar du till att skapa förutsättningar för väl förankrade beslut, gemensam riktning och önskad effekt.
Rollen verkar inom ramen för företagets övergripande varumärkesstrategi, positionering och kommunikationsprioriteringar. Den övergripande riktningen och prioriteringen mellan områden hålls samman inom avdelningen Marknad & Kommunikation.
Det här blir en stor del av din vardag
Vara strategiskt stöd till chefer, projekt och verksamhet i kommunikationsfrågor
Bidra med struktur, analys och kommunikativ rådgivning i förändringsarbete
Leda och samordna kommunikation i större projekt och initiativ
Säkerställa framdrift i kommunikativa aktiviteter och initiativ inom ansvarsområdet som stödjer verksamhetens mål och prioriteringar
Följa upp och utveckla kommunikationsinsatser utifrån effekt och verksamhetsnytta
Bidra med kommunikativ rådgivning och genomförandekraft i arbetet med Umeå Energis kommunikation och position
Samordna och utveckla företagets sponsringsarbete så att det stärker Umeå Energis varumärke, samhällsroll och övergripande kommunikationsprioriteringar.
Du blir en viktig del inom avdelningen Marknad & Kommunikation och arbetar nära verksamheten i frågor som är viktiga både för företaget och för Umeå.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en erfaren kommunikationsstrateg och trygg rådgivare med stark förståelse för hur saker och ting hänger ihop och god förmåga att skapa struktur, riktning och framdrift i komplexa sammanhang.
Du har lätt för att sätta dig in i verksamhetens utmaningar och omsätta strategiska och verksamhetsnära frågor till tydlig, relevant och målgruppsanpassad kommunikation. Du är van att arbeta nära ledning, chefer och verksamhet, och har integritet, omdöme och förmåga att att både stötta och utmana när det behövs.
Du trivs i en roll där du får samordna, prioritera och skapa tydlighet, samtidigt som du hjälper andra att lyckas i sin kommunikation. Du navigerar tryggt i komplexa organisationer och har förmågan att skapa struktur och riktning även när förutsättningarna förändras.
Som person är du strategisk och driven, men också pragmatisk och lösningsorienterad. Du har ett starkt helhetsperspektiv och förmåga att omsätta planer och beslut till konkret handling som ger önskad kommunikativ effekt.
För att lyckas i rollen behöver du ha
Akademisk utbildning inom kommunikation, marknadsföring eller motsvarande erfarenhet
Flera års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete
Erfarenhet av att leda, samordna och driva arbete i komplexa organisationer
Erfarenhet av att leda förändringskommunikation i större organisationer
Vana av att arbeta rådgivande mot chefer eller ledning
God förståelse för hur kommunikation driver förändring och affär
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Det är ett plus om du också har
Erfarenhet av ledarskap
Erfarenhet av sponsring och varumärkesbyggande arbete på strategisk nivå
Erfarenhet från energi-, samhällsbyggnads- eller infrastrukturssektorn
Ansök senast 21 juni
Har du frågor? Hör av dig till rekryterande chef Danny Persson, 073 - 394 61 27 eller Johan Westermark, 076 - 135 19 43.
Vi ser fram emot att höra från dig - välkommen till oss!
Hos oss får du mer än ett jobb
På Umeå Energi blir du en del av en arbetsplats där vi bryr oss om varandra och om Umeåborna. Här får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och göra verklig skillnad – i vardagen och för samhället. Självklart erbjuder vi också förmåner som gör arbetslivet lite enklare.
Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på jobb.umeaenergi.se
Som samhällsviktig verksamhet är det viktigt för oss med en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare samt att våra tillgångar och information är skyddade. Som ett led i vårt systematiska säkerhetsarbete genomför vi därför en bakgrundskontroll på slutkandidaten för den här tjänsten. Några av våra roller kräver säkerhetsprövning, om det är aktuellt för tjänsten du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
Reklam? Nej tack. Vi har valt partner för rekryteringsannonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7791394-2037451". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Energi Aktiebolag
(org.nr 556097-8602), https://jobb.umeaenergi.se
Storgatan 34 (visa karta
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901 05 UMEÅ Arbetsplats
Umeå Energi Kontakt
Danny Persson danny.persson@umeaenergi.se Jobbnummer
9949131