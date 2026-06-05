Area Manager till Freska
Freska Sweden AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-06-05
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Är du en engagerad och strukturerad person med ett intresse för ledarskap? Vill du jobba nära människor och ha en viktig roll i ett växande serviceföretag? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Som Area Manager hos oss får du ett spännande och utvecklande ansvar för ett geografiskt område, där du stöttar våra teamledare och ser till att både kunder och medarbetare är nöjda. Det viktigaste är att du har driv, vill utvecklas som ledare och gillar att ha ansvar för både människor och processer. Du kommer att ingå i vårt People Operations team som består av tre Area Managers och en Commercial Manager, där vi tillsammans driver och utvecklar arbetet.
Vad innebär rollen?
Du coachar och stöttar ett team av fält-teamledare och städare i deras dagliga arbete.
Du ansvarar för planering, schemaläggning och ser till att allt flyter på i ditt område.
Du jobbar aktivt för att skapa en positiv arbetsmiljö och följa upp resultat.
Du har kontakt med våra kunder, följer upp feedback och hjälper till att bygga långsiktiga relationer.
Du samarbetar med andra delar av organisationen för att hitta bra lösningar.
Du har personalansvar och hanterar enklare arbetsrättsliga frågor med stöd från HR.
Du säkerställer att det finns personal i dina områden och ansvarar för slutfasen av onboardingprocessen.
Du har nära samarbete med vår kundtjänst i Fuengirola, som hanterar den dagliga kundkontakten.
Vi tror att du:
Har minst 2-3 års erfarenhet av servicebranschen, kanske som teamledare eller arbetsledare.
Är trygg i att prata med både medarbetare och kunder.
Har ett intresse för ledarskap och vill växa i rollen.
Är strukturerad, självgående och gillar att ha många bollar i luften.
Är lösningsorienterad och har lätt för att prioritera olika uppgifter.
Har god datavana och lätt för att lära dig nya system.
Flytande i tal och skrift i både svenska och engelska.
Vi erbjuder en roll med mycket ansvar och utrymme att utvecklas. Du har möjlighet att påverka hur vi jobbar och bidra till en ännu bättre arbetsplats. Du får också möjlighet att arbeta nära engagerade kollegor i en miljö som präglas av samarbete, utveckling och högt tempo.
Övrig information
📅 Start: Augusti/September eller enligt överenskommelse
🕒 Omfattning: Heltid, med inledande 6 månaders provanställning
💰 Lön: Enligt överenskommelse
👟Friskvård om 4000sek /år
📍 Placering: Liljeholmen, med möjlighet till hybridarbete
Freska - mer än bara ett städföretag 💙
Freska är mer än bara ett städföretag – vi är en arbetsplats där människor kommer först. Freska består av fler än 1000 anställda från fler än 70 nationaliteter. Våra kärnvärden People First, Growth och Responsibility genomsyrar allt vi gör. Vi levererar städtjänster av hög kvalitet samtidigt som vi skapar meningsfulla jobb för människor från hela världen. Vill du göra skillnad i ett företag som värdesätter människor, hållbarhet och smarta lösningar? Välkommen att växa med oss på Freska!
✨ Skicka in din ansökan idag – vi ser fram emot att höra från dig! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Freska Sweden AB
(org.nr 556752-7881)
Årstaängsvägen 21 C (visa karta
)
117 60 STOCKHOLM Jobbnummer
9949163