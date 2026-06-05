Senior Materialingenjör inom ytteknik
Unik Resurs I Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Företagspresentation
Saab är en innovativ leverantör av flygplanssystem och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Medarbetarna på Saab har ett gemensamt uppdrag att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle genom att bygga jaktflygplan, undervattensteknik, avancerade vapensystem, cybersäkerhet eller toppmoderna flygledningssystem.
Nu söker vi en senior Materialingenjör inom ytteknik. Uppdraget är en del av ett avancerat utvecklings- och produktionsprogram där du får arbeta nära både konstruktion och produktion med materialrelaterade frågor.
Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med god möjlighet till förlängning.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I rollen kommer du att arbeta med kvalificering, utredning och utveckling kopplat till material och processer inom additiv tillverkning. Du blir en viktig specialistresurs med ansvar för att säkerställa materialens funktion, hållfasthet och livslängd utifrån uppsatta kravbilder.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Driva utredningar och kvalificeringar kopplat till material och processer
• Bedöma materialens lämplighet utifrån krav på exempelvis hållfasthet och livslängd
• Stötta konstruktion och produktion vid tekniska avvikelser och problemlösning
• Ta fram rapporter och kravdokument för materialprocesser inom produktion
• Utbilda och stötta personal inom hantering och tillämpning av material
• Bevaka utvecklingen inom nya material och metoder för att bidra till teknisk utveckling och förbättringPubliceringsdatum2026-06-05Profil
Krav:
• Minst 8 års erfarenhet inom materialteknik
• Gedigen kompetens inom additiv tillverkning (AM)
• God förståelse för materialens funktion, egenskaper och tillhörande processer
• Relevant akademisk examen inom kemi, materialteknik, maskinteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av tekniska utredningar och kvalificeringsarbete
• God förmåga att dokumentera och ta fram tekniska rapporter och kravdokument
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete nära produktion och tillämpning av material i industriell miljö
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Bli en del av Unik Resurs – Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Jessica Ferm
070-410 63 91jessica.ferm@unikresurs.se
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
583 35 LINKÖPING Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9949127