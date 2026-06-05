Sjuksköterska till vikariat på vårdavdelningen, Capio Ortho Center Skåne.
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Capio Ortho Center Skåne är en modern specialistklinik inom ortopedi med fokus på hög kvalitet, patientcentrerad vård och professionellt bemötande. Vi bedriver planerad och akut ortopedisk vård, främst inom knä, höft, axel samt rygg. Vårdavdelningen präglas av ett gott arbetsklimat, engagemang och nära samarbete mellan sjuksköterskor, vårdbiträde, läkare och fysioterapeuter. Hos oss står patientsäkerhet, teamarbete och ett gott arbetsklimat i centrum. Vi värdesätter ett professionellt bemötande – både mellan kollegor och gentemot patienter – och tror på att ha roligt tillsammans på jobbet. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och bidra till bästa möjliga vård för våra patienter.
Om rollen som sjuksköterska på vårdavdelning
I rollen som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av våra inneliggande patienter. Du arbetar aktivt för en trygg, säker och kvalitativ vårdmiljö och leder omvårdnadsarbetet. Du är delaktig i planering och genomförande av individuellt anpassad vård, läkemedelshantering samt bedömning och hantering av akuta situationer. Arbetet erbjuder en hög grad av självständighet samtidigt som du alltid har en kollega att samarbeta med.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som sjuksköterska på rotation dag/kväll/natt
Ansvara för och utföra vårdinsatser och omvårdnad på vårdavdelningen
Läkemedelshantering, smärtbedömning och postoperativ uppföljning
Observera och bedöma patienternas hälsotillstånd samt initiera och genomföra relevanta åtgärder
I nära samarbete med din kollega ansvarar du för att ge trygg och säker vård – i en miljö där självständighet, omdöme och gott teamarbete är avgörande
Kompetent dokumentation och rapportering enligt gällande rutiner
Delta i avdelningens förbättrings- och kvalitetsarbete
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Friskvårdsbidrag
Tillgänglig chef och arbete i ett team där vi delar kunskap och stöttar varandra
Individanpassad introduktion och kompetensutveckling
Inkluderande arbetsmiljö med möjlighet till påverkan
Team med hög kompetens och god gemenskap
Om dig – kvalifikationer och personliga egenskaper för tjänsten
Legitimerad sjuksköterska, gärna erfarenhet från ortopedisk vård eller liknande verksamhet
Trivs med rotation och ser det som stimulerande samt utvecklande
Har förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Van att ta initiativ, göra självständiga omdömen, är flexibel och trygg i dig själv. Du har förmåga att hantera komplexa och akuta situationer
Flexibel, ansvarstagande och engagerad med patientens bästa i fokus
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Information om tjänsten, ansökan och kontakt
Tjänsten är rotation och du arbetar 26,25h/v (66%). Du arbetar varje måndag natt till tisdag och arbetar på rullande schema (dag och kväll) onsdag och torsdag. Anställningsform och omfattning samt tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande – skicka in din ansökan redan idag! Vi värdesätter mångfald och en inkluderande arbetsmiljö. Capio undanber sig vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Publicerat: 2026-06-05
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854030-2037467". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Hyllie Vattenparksgata 11 (visa karta
)
215 32 MALMÖ Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9949150