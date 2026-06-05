Försäljningsledare Frukt & Grönt - Coop Alingsås
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Alingsås Visa alla butikssäljarjobb i Alingsås
2026-06-05
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Försäljningsledare Frukt & Grönt– Bli en nyckelspelare i butikens hjärta!
Brinner du för förstklassig service, inspirerande kundmöten och att skapa riktigt bra resultat tillsammans med andra? Då kan rollen som Försäljningsledare Frukt & Grönt vara helt rätt för dig!
Vi söker dig som vill vara med och utveckla våra manuella servicepunkter och säkerställa att varje kund lämnar butiken med en upplevelse som överträffar förväntningarna. Hos oss får du en central roll där du kombinerar ledarskap, sälj och kundmöte – och där din kreativitet och ditt driv verkligen gör skillnad.
Om rollen
Som Försäljningsledare är du en viktig del av vår organisation. Du arbetar mot tydliga mål och ansvarar för en genomtänkt och inspirerande säljplanering i butikens manuella servicepunkter. Du säkerställer att det personliga mötet håller högsta kvalitet och att vi alltid lever upp till Coops vision: "Sveriges viktigaste konsumentkraft" och medlemslöftet "Tillsammans ger vi varje medlem mer."
I rollen ingår även att:
Följa upp nyckeltal och arbeta med ständiga förbättringar
Säkerställa goda kundmöten både i servicepunkter och i butik
Coacha och arbetsleda medarbetare under olika öppettider
Medverka i planering och genomförande av lokala marknadsaktiviteter
Ta ansvar för säljplanering, beställningar, egenkontroll, svinnminimering och exponering
Hantera rutinscheman, sortiment och pris-/hyllvård
Fungera som ledare vid ledningsgruppens frånvaro
Du arbetar även i det dagliga butiksarbetet tillsammans med säljarna.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i kundmötet och motiveras av att skapa resultat tillsammans med andra. Du är en kreativ och nytänkande person med stark servicekänsla och ett coachande förhållningssätt, och du trivs i en roll där du får inspirera och utveckla både medarbetare och kundupplevelser. Du har ett genuint intresse för mat och följer gärna trender som kan bidra till att utveckla butikens erbjudande. Med engagemang, driv och god kommunikativ förmåga är du en person som vill vara med och påverka och som brinner för att göra skillnad i vardagen – både för teamet och för våra kunder.
Arbetet är stundtals fysiskt krävande och utöver dina arbetsuppgifter som Säljledare omfattar tjänsten även butikens andra förekommande arbetsuppgifter såsom kassa, plock och kundbemötande. Du rapporterar till Kundflödeschef.
Vill du vara med och skapa framtidens kundupplevelser?
Då ser vi verkligen fram emot att höra från dig! Hos oss får du möjlighet att växa – både i rollen och tillsammans med ditt team. Välkommen att bli en del av vårt engagemang för bättre mat, hållbarhet och ett kundmöte i toppklass. Vi erbjuder en trygg arbetsplats, god gemenskap och möjlighet att utvecklas i dagligvaruhandeln.
Tjänsten är ett vikariat på 38 h/vecka med start omgående till och med 1 januari 2028. Arbetstiderna varierar och är fördelade både dag- och kvällstid samt helger. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Erfarenhet och kompetens
God svenska i tal och skrift är ett krav
Gymnasieutbildning är ett krav
Erfarenhet från dagligvaruhandel, detaljhandel eller serviceyrken (t.ex. hotell, konferens, restaurang) är meriterande
Erfarenhet av ledarskap eller arbetsledning är meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete med färskvaror, främst Frukt & Grönt
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Emil Nilsen via mail: alingsas.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172)
441 57 ALINGSÅS Arbetsplats
Coop Alingsås Jobbnummer
9949164