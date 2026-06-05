Skolsköterska till Stensängsskolan, Huddinge kommun (vikariat)
Huddinge kommun, Stensängen F-6 / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2026-06-05
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Vår skolsköterska kommer att gå på föräldraledig och vi söker därför dig som kan vikariera för henne under ett års tid på 40%.
Solfagra RO består av Stensängsskolan och Solfagraskolan. Skolorna ligger i centrala Huddinge, mitt i villasamhället och i närheten av sjön Trehörningen.
Stensängsskolan är en tvåparallellig F-3 skola (ca 220 elever). Solfagraskolan är en F-6 skola där det även finns en SU-grupp och anpassad grundskola F-6 (ca 460 elever).
Huddinge kommuns skolsköterskegrupp leds av en sjuksköterska som är verksamhetschef och en medicinskt ledningsansvarig skolläkare. Ni har regelbundna konferenser med hela gruppen. Skolsköterskorna är också indelade i mindre nätverksgrupper där man samarbetar kring utvecklingsfrågor och t ex planering av vaccinationer. Uppdraget innebär också dokumentation i digitala verktyg (Prorenata) och övrigt förekommande administrativa uppgifter. Du kommer erbjudas mentor och genom elevhälsans medicinska insatsers regelbundna konferenser där du kommer att träffa dina övriga kollegor i kommunen. Du kommer även erbjudas handledning.
Om arbetet
Ditt huvuduppdrag är förlagt på Stensängsskolan. Du är drivande i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, enligt basprogram, Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Du är en viktig del i skolans hälsofrämjande elevhälsoarbete. Uppdraget innebär nära samarbete med elever, föräldrar, skolpersonal samt organisationer och myndigheter utanför skolan, hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård.
Om dig
Vi söker dig som:
Är utbildad sjuksköterska med specialistutbildning i form av distriktsköterska, barnsjuksköterska eller skolsköteutbildning.
Vi ser det som meriterande om du:
Har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.
Har erfarenhet av att arbeta som skolsköterska.
Som person:
Är du nyfiken, kreativ och lätt att samarbeta med.
Drivs du av en önskan av att stötta och hjälpa barn och ungdomar.
Som barn och ungdomar gärna vänder sig till.
Är du utåtriktad och har god social förmåga.
Har du god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt.
Tycker du om att arbeta med barn och ungdomar från olika kulturer, språkgrupper, religioner och etniska bakgrunder.
Är du strukturerad och organiserad i ditt arbete och en duktig administratör.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Malin Ahlkvist rektor: malin.ahlkvist@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. I ansökan bifogar du din examen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329928". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Svedjevägen 2 (visa karta
)
141 37 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Stensängen F-6 Kontakt
rektor
Malin Ahlkvist malin.ahlkvist@huddinge.se 0853530802 Jobbnummer
9949129