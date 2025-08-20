Elmontör
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Upplands-Bro Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Upplands-Bro
2025-08-20
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sigtuna
, Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du växa med oss i en framtidsbransch?
Montör till växande företag i Kungsängen!
Är du händig, tekniskt nyfiken och gillar att arbeta praktiskt? Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får möjlighet att växa, utveckla dina kunskaper inom montage, och vara med på en spännande tillväxtresa!
Vi växer snabbt och söker nu nya kollegor till vår produktion i Kungsängen. Du kommer att arbeta med montering av elskåp och tillverkning av kablage - ett varierande och viktigt arbete där din noggrannhet och känsla för kvalitet gör skillnad.
Vad vi erbjuder - det här gör oss unika:
Utveckla din kompetens inom el och montage
Vi ser till att du växer med uppgiften och får utveckla dina tekniska färdigheter över tid.
Flexibla arbetstider
Vi vet att livet inte alltid följer ett schema - därför erbjuder vi flextid inom ramen för dagtid.
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år
Vi bryr oss om din hälsa. Om du mår bra vet vi också att du gör det lilla extra på jobbet. Därför ser vi till att vara extra generösa med vårt friskvårdsbidrag.
Ett företag i stark tillväxt med möjlighet att växa internt
Vi växer snabbt och det ger dig chansen att göra karriär och växa med oss. Vi värnar om våra anställda och strävar alltid efter att bibehålla och utveckla kompentens som finns i företaget.
Vad innebär rollen:
I dina arbetsuppgifter ingår det montering av elskåp från grunden enligt ritningar och elscheman. Det inkluderar även installation av komponenter, kabeldragning och märkning.
Du tillverkar kundanpassade kablage genom kapning, skalning, kontaktpressning och ibland lödning. Du kommer att kunna växla mellan dessa områden beroende på din kompetens och verksamhetens behov.
Kvalifikationer:
Har tekniskt intresse
Kan läsa och tolka ritningar och elscheman.
Har god finmotorik och är noggrann.
Erfarenhet från montering, tillverkning eller elarbete är meriterande med inte ett krav.
Har erfarenhet av lödning (meriterande).
Har elteknisk utbildning (meriterande).
Talar och förstår svenska på en nivå där du tryggt kan följa instruktioner och arbeta säkert.
Anställningen:
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Vardagar, dagtid med flexibla tider
Placering: Kungsängen, Upplands-Bro
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
196 37 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Nordiska Bemanningsgruppen Jobbnummer
9467106