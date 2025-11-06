Elmontör
2025-11-06
Vi söker just nu en engagerad elmontör till vår verksamhet i Kungsängen. Trivs du i en roll med ansvar, med arbetsuppgifter med fokus på kvalitet och säkerhet? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Hos företaget så gäller flexibla arbetstider, här får du arbeta i ett växande företag med goda utvecklingsmöjligheter.
Vad innebär rollen
Som elmontör kommer du att arbeta med: <br>
• Montera/bygga ihop elskåp.
• Arbeta utifrån ritningar.
• Samarbeta tätt med kollegor och ibland jobba självständigtKvalifikationer
• Har utbildning eller erfarenhet inom el (meriterande)
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Har B-körkort (meriterande)
• Är noggrann, ansvarstagande och gillar att hitta lösningar
Anställningen
• En utvecklande heltidstjänst i ett tryggt och växande företag
• Härlig teamkänsla och engagerade kollegor
• Möjlighet till fast anställning hos kundföretaget
Tjänsten är via Nordiska Bemanningsgruppen med goda chanser att övergå till anställning hos kunden.
Förmåner:
• Flexibla arbetstider.
• Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år.Om företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen - där din utveckling står i centrum
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt - då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Ersättning
Fast lön
Detta är ett heltidsjobb.
Nordiska Bemanningsgruppen AB
