Elkraftsingenjör till ReEnerfy
2025-08-29
ReEnerfy är ett konsultbolag som står inför snabb tillväxt och som erbjuder konsulttjänster inom energi -och processindustrin. Vill du bidra till ett fossilfritt liv inom en generation? Som anställd i detta konsultbolag blir du en del av ett större mål: Att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vi vill visa vägen mot en hållbar framtid och stimulera till ett klimatsmartare liv på alla plan. Detta kräver nya perspektiv, konkreta förändringar och en vilja att göra skillnad.
Som Senior Elkraftsingenjör kommer du att spela en avgörande roll i att designa och leverera högkvalitativa AC- och DC-kabelsystem för ReEnerfys slutkund över hela världen. Din huvudsakliga roll blir att:
Vägleda de tekniska aspekterna i projekten
Övervaka designen av högkvalitativa och kostnadseffektiva kabelsystem
Säkerställa överensstämmelse med kundspecifikationer och branschstandarder
Organisera, delegera och övervaka omfattande beräkningar för hela den tekniska omfattningen, inklusive elektriska, termiska och mekaniska beräkningar, samt respektive testprogram
Övervaka och genomföra den tekniska budgeten relaterad till produkter, tester och tekniskt arbete i projekt
Du kommer att samarbeta nära med produktionsexperter i kundens fabrik, bedöma risker och möjligheter för projekten, utveckla en djup förståelse för och efterlevnad av kundkontrakt och specifikationer, samt fungera som teknisk kontaktperson till kunder för projekt.Publiceringsdatum2025-08-29Bakgrund
Vi söker en proaktiv och detaljorienterad ingenjör med en gedigen teknisk bakgrund och avancerad systematisk och analytisk problemlösningsförmåga. Du bör kunna arbeta självständigt och hantera ditt eget arbete samtidigt som du är noggrann med att samla in, organisera och presentera tekniska data via högkvalitativ dokumentation som uppfyller både interna och kundkrav. Effektiva kommunikationsförmågor är avgörande för förhandlingsarbete med NKTs kunder, och lagarbete är avgörande för att främja individuell och kollektiv tillväxt.
Du har även
Erfarenhet från högspänningskabelindustrin eller högspänningsindustrin
En gedigen teknisk bakgrund och ett engagemang för kompetensutveckling
Avancerad systematisk och analytisk problemlösningsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt och hantera ditt eget arbete
Uppmärksamhet på detaljer, avgörande för att skapa högkvalitativ teknisk dokumentation
Placering Karlskrona Möjlighet till distansarbete ges när verksamheten tillåter
Tillsvidareanställning, Förmånliga villkor, Mycket goda karriärmöjligheter, Långsiktiga och stimulerande uppdrag, Goda utbildningsmöjligheter
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Mindment AB (org.nr 559085-8709), http://www.mindment.se
Kontakt: Bengt Kristoffersson bengt@mindment.se +46 708 77 22 34
