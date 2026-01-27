Elkonstruktör till Granitor Systems!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Trollhättan Visa alla elektronikjobb i Trollhättan
2026-01-27
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Hos Granitor Systems får du arbeta med elkonstruktion i projekt där kvalitet och struktur är avgörande. Rollen ger dig helhetsinsyn från projektering till färdig anläggning och innebär nära samarbete med projektledare och andra specialister. Här bidrar du med teknisk precision i lösningar som ska fungera långsiktigt. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som elkonstruktör hos Granitor Systems har du en central roll i deras projekt och ansvarar för elkonstruktionen inom både större och mindre automations- och elanläggningsprojekt. Rollen innebär arbete inom industri, energi och infrastruktur, där fokus ligger på moderna, driftsäkra och resurseffektiva lösningar. Det unika med rollen är att du är delaktig genom hela projektets livscykel, från tidig projektering till idrifttagning och slutdokumentation, vilket ger dig ett tydligt helhetsperspektiv på både teknik och leverans.
Din huvudsakliga uppgift är att ta fram tekniska lösningar som uppfyller kundens krav på funktion, kvalitet och säkerhet. I det dagliga arbetet ansvarar du för elkonstruktion i automationsprojekt, där arbetsuppgifterna bland annat omfattar dimensionering, val av komponenter och utrustning, framtagning av elscheman samt uppdatering av teknisk dokumentation. Du arbetar strukturerat och självständigt, med fokus på att leverera rätt lösning i rätt tid.
Du samarbetar nära projektledare, automationsingenjörer och andra kollegor i projektorganisationen för att säkerställa en effektiv och välfungerande helhetslösning. I projekten bidrar du med din tekniska kompetens redan i tidiga skeden och är en viktig del i att säkerställa kvalitet, framdrift och teknisk standard hela vägen fram till färdig anläggning.
Du erbjuds
• Interna karriärvägar och kompetensutveckling tillsammans med engagerade kollegor
• Bra förmånspaket i form av bland annat tjänstepension, arbetstidsförkortning och föräldralön
VI SÖKER DIG SOM
• Har några års arbetslivserfarenhet som elkonstruktör eller automationsingenjör
• Har gymnasieutbildning eller YH-utbildning inom el, automation eller maskin, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivet
• Har goda kunskaper i EPLAN
• Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
• Innehar B-Körkort då tjänsteresor ingår i tjänsten
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av AutoCAD och/eller ElproCAD
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående
• Strukturerad
• Lösningsorienterad
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
"Med människor i fokus och rötter i traditionell automation är vi en av Sveriges ledande leverantörer av resurseffektiviserande system för energi, infra och industri. Vi tar ett helhetsansvar för både stora och mindre projekt med el, kraft och automation. Vi levererar även hela anläggningar där vi utöver våra automationslösningar tar ett totalansvar - människor, montagelösningar och mekanik. Genom att kombinera projektförmåga, branschkunnande och teknisk kompetens, skapar vi framgång och utveckling för både medarbetare och kunder. Våra resurser har vi samlade i eget hus vilket ger oss en värdefull samverkan och kontinuitet i projekten. För oss handlar projektförmåga om att skapa konkurrenskraft åt och tillsammans med våra kunder. Överallt där industriproduktion effektiviseras och utvecklas har Granitor Systems en naturlig och viktig roll att spela.
Det går bra för oss och vi har fortsatt höga ambitioner för framtiden - där andra ser omöjliga uppdrag ser vi spännande möjligheter! Men det är bara tillsammans med engagerade medarbetare vi kan nå dit. Idag är vi dryga 450 medarbetare fördelat på 14 orter och vi blir fler för varje år. Vill du också vara med på resan? Välkommen med din ansökan - vi lovar att utmana dig!"
Läs mer om Granitor Systems här! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117006". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9706003