Elkonstruktör till familjära Eltecno!
2026-04-24
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
Har du kunskaper i elkonstruktion, gillar teknik och drivs av att hitta smarta lösningar? Då kan tjänsten som Elkonstruktör hos Eltecno i Vellinge vara din nästa utmaning!
OM ELTECNO
Eltecno är ett innovativt och väletablerat teknikföretag med över 30 års erfarenhet inom eldistribution. De designar, konstruerar och tillverkar elcentraler och LSP-ställverk med hög kvalitet och tillförlitlighet - allt svensktillverkat och godkänt enligt gällande standarder. Med stark lokal förankring i Vellinge och en passion för teknisk utveckling, levererar de lösningar till några av Sveriges mest välkända byggprojekt, såsom IKEA Hubhult, Swedbank Stadion och Karlatornet.
Eltecno är en del av KAMIC Group, en företagsgrupp med cirka 50 bolag inom teknikhandel och tillverkning, med en årlig omsättning på 4,8 miljarder kronor.
OM ROLLEN
I rollen som elkonstruktör hos Eltecno arbetar du med konstruktion och utveckling av elsystem för kundanpassade tekniska lösningar. Du kommer att ta fram ritningar och tekniska scheman för bland annat elcentraler och ställverk. Du kommer att joba i Eplan med fokus på att utvecklas inom 3D.
Du blir en viktig del av projektteamet och arbetar nära både försäljning, projektledning och produktion - från idé till färdig lösning.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som är lösningsorienterad, flexibel och har ett genuint intresse för teknik. Du är trygg i dig själv och trivs i nära samarbete med kollegor. Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom till exempel elektroteknik, elkonstruktion, automation eller motsvarande
Relevant arbetserfarenhet inom elkonstruktion
Goda kunskaper i Eplan
Svenska och engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i Officepaketet
Meriterande:Erfarenheter
av 3D-ritning
Tidigare
arbete som elektriker eller liknande
Erfarenhet av Monitor eller annat ERP-system
OM FRAMTIDEN
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv. Vi är specialister på att matcha rätt talanger med rätt företag och finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du initialt att vara anställd av Framtiden, med möjlighet att övergå till anställning direkt hos Eltecno. Häng med oss på Framtiden- din karriärutveckling är vår prioritet!
Rekryteringsprocessen
• Telefonintervju
• Intervju med rekryterare
• Personlighets- och logiktest
• Referenstagning
• Träff med Eltecno
Skicka in ditt CV via länken. Vi arbetar kompetensbaserat och baserar därför inte urvalet på personligt brev - vi efterfrågar inte ett sådant. Vid frågor är du välkommen att kontaka rekryterare Emma Dicksson via e-post: emma.d@framtiden.com
.
VILLKOR
• Startdatum: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
• Placeringsort: Vellinge
• Arbetstider: 08:00-17:00, flextid
• Omfattning: Heltid
Vi ser fram emot din ansökan - urval sker löpande! Så ansöker du
