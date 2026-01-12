Elkonstruktör till Euromaint i Malmö
EuroMaint Rail AB / Grovarbetarjobb / Malmö Visa alla grovarbetarjobb i Malmö
2026-01-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EuroMaint Rail AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Kalmar
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerade elsystem och utvecklas i en roll med stort eget ansvar? Euromaint i Malmö söker en elkonstruktör till vårt växande och kompetenta teknikteam. Här får du möjlighet att arbeta med elsystem för järnvägsfordon, både med ny teknik och modernisering av äldre fordon.
Om rollen
Som elkonstruktör ansvarar du för konstruktion och modifiering av elsystem genom hela processen - från koncept och design till färdig lösning. Du skapar tekniska ritningar och innovativa lösningar där standardkomponenter inte räcker till. Rollen innebär nära samarbete i ett team med fokus på kunskapsdelning och kvalitet.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
* El-konstruktion i CAD av system, komponenter och inredning
* Framtagning av tekniska specifikationer och relevant dokumentation
* Validering, test och kvalitetssäkring av egna lösningar
* Genomförande av riskanalyser
* Teknisk support till kollegor, produktion och kunder
* Självständigt driva konstruktionsprojekt från start till mål
* Aktivt bidra till teamets kompetensutveckling och samarbete
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet inom elkonstruktion. Har du rätt driv och vilja att utvecklas är du varmt välkomna att söka. Har du erfarenhet av CAD och grundläggande elkännedom, samt en nyfiken och initiativrik inställning, ser vi det som en stor tillgång. Erfarenhet från järnvägsfordon eller liknande teknisk miljö är meriterande.
Vad vi erbjuder:
* En central roll i ett växande och engagerat teknikteam
* Friskvårdsbidrag på 4000kr som anställd
* Utmanande arbetsuppgifter som ger dig möjlighet att påverka och utvecklas
* En arbetsplats där samarbete, kvalitet och kontinuerlig utveckling är ledord
Praktisk information
* Placering: Malmö
* Start: Enligt överenskommelse
* Omfattning: Heltid, som inleds med 6 månaders provanställning
* Arbetssätt: Hybrid med förtroendearbetstid
Rekryteringsprocess
I rekryteringsprocessen genomförs bakgrunds- och ID-kontroll på slutkandidat samt tester för att säkerställa rätt kompetens och matchning.
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.
Våra värderingar
Professionalism - Vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.
Förtroende - Vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.
Hållbarhet- Vi tar ansvar för människor, miljö och framtid.
Om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Euromaint har en omsättning på ca 1 500 MSEK och cirka 1000 medarbetare (2021). Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4461-43895629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
LISA RICHARDSON (+46) 76 7217446 Jobbnummer
9679771