Elkonstruktör till Elprojekt Mälardalen AB
2026-03-13
Vill du arbeta med elprojektering i ett företag som levererar tekniska lösningar i Mälardalen? Vi söker nu en elkonstruktör till Elprojekt Mälardalen AB. I rollen kommer du att arbeta med Projektering, Besiktning, Planering samt Genomförande. Du blir en del av ett tekniskt team där samarbete, kvalitet och säkerhet prioriteras.
Arbetsuppgifter och ansvar
• Konstruktion och framtagning av elritningar och systemlösningar enligt gällande standarder och kundkrav.
• Upprätta materiallistor, kabeldimensionering och scheman för styr- och kraftsystem.
• Skapa och uppdatera dokumentation i CAD/EL-dokumentationsverktyg samt hantera versioner och överlämning till montage.
• Samarbeta med projektingenjörer, montörer och projektledare för att säkerställa funktion och utförbarhet.
• Deltaga i projekteringsmöten, utföra tekniska beräkningar och ge tekniskt stöd under bygg- och installationsfas.
• Följa säkerhets- och kvalitetsrutiner samt bidra till förbättringsarbete och
Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• Utbildning inom elkonstruktion är ett krav.
• Du bör ha jobbat med detta i minst 5år.
• Erfarenhet av elkonstruktion/projektering i bygg- eller anläggningsprojekt.
• God vana vid CAD-verktyg så som AutoCAD, Magicad EL, Revit är meriterande och du har koll på dokumentationskrav.
• Kunskap om gällande elsäkerhetsföreskrifter, standarder och normer.
• God kommunikativ förmåga i svenska i tal och skrift.
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
• Strukturerad och noggrann med fokus på kvalitet i dokumentation och leveranser.
• Problemlösande, initiativtagande och van vid att ta tekniska beslut inom sitt ansvarsområde.
• Teamorienterad och flexibel - du trivs med att samarbeta över discipliner och anpassa dig efter projektets behov.
• Ansvarsfull och säkerhetsmedveten i ditt arbetssätt.
Arbetsvillkor och erbjudande
• Tillsvidareanställning.
• Heltid med ordinarie dagtid; möjlighet till viss flexibel arbetstid beroende på projekt.
• Placeringsort: Katrineholm men med möjlighet att jobba på distans.
Så ansöker du
Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet av elkonstruktion och varför du vill arbeta hos oss. Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna en engagerad och kunnig kollega till vårt team! Så ansöker du
