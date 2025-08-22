Elkonstruktör (Teknisk Specialist)
Techster Solutions AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Techster Solutions AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 10+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning En elkonstruktör inom installationsel har en viktig roll i att kvalitetssäkra elhandlingar och ellösningar för fastighetsel och kraft. Rollen innebär att granska ritningar, beräkningar och modeller framtagna av entreprenörens projektörer, med fokus på byggbarhet, hållbarhet och efterlevnad av gällande normer och riktlinjer.
Du fungerar som tekniskt stöd i projekten, ger konstruktiv feedback och säkerställer hög teknisk kvalitet under hela projekteringsprocessen. Du ansvarar även för att ha möten med entreprenörens representanter för att klargöra granskningskommentarer.
Uppdragets leverans
Granska elritningar, beräkningar och modeller enligt fastställda rutiner.
Säkerställa teknisk korrekthet, byggbarhet och regelöverensstämmelse.
Självständigt planera och genomföra granskningsarbetet inom utsatt tid.
Identifiera brister och risker samt föreslå lösningar.
Bidra med teknisk expertis vid behov, exempelvis vid komplexa lösningar.
Dokumentera granskningskommentarer tydligt och strukturerat.
Säkerställa att dokumentationen är spårbar och följer projektkrav.
Vara tillgänglig för dialog och återkoppling under överenskommen tid.
Delta i möten vid behov, exempelvis granskning, samordning eller tekniska genomgångar.
Arbeta enligt etablerade arbetssätt, mallar och processer i enlighet med gällande rutiner.
Använda aktuella verktyg och system som projektplattform, granskningsverktyg och CAD/BIM enligt överenskommelse.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techster Solutions AB
(org.nr 559163-1659), https://www.techstersolutions.se Arbetsplats
Techster Solutions Kontakt
Tufan Göker tufan@techstersolutions.se Jobbnummer
9472356