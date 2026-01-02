Elkonstruktör Göteborg
TK Tech AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-01-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TK Tech AB i Göteborg
, Lidköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Vill du bli vår första Elkonstruktör?
Vi är inne i en expansiv fas och vill erbjuda våra kunder en större helhet där du som Elkonstruktör ska hjälpa våra kunder att gå iland med deras projekt.
Vi söker en Elkonstruktör med bakgrund inom industriautomation till vårt team i Göteborg. Är du en kreativ och analytisk person med en stark drivkraft att skapa lösningar? Då kan denna tjänst passa dig perfekt.
Om rollen
Din roll hos oss är att i kunds regi arbeta med elkonstruktion inom industriell automation.
Som Elkonstruktör hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt utvecklingsteam. Du kommer att arbeta med att designa, utvärdera och implementera elektriska systemlösningar för olika projekt. Rollen innebär också att optimera befintliga system samt säkerställa att alla konstruktioner uppfyller de senaste branschstandarderna. Du kommer att samarbeta nära med andra avdelningar för att integrera elektriska system i våra projekt.
Ansvarsområden
Design och utveckling av elektriska system och scheman
Utvärdering och förbättring av befintliga elkonstruktioner
Säkerställande av att konstruktioner uppfyller gällande standarder och riktlinjer
Samordning med projektledare och andra avdelningar för att uppnå projektmålen
Löpande dokumentation och rapportering av projektframstegPubliceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
Relevant teknisk utbildning inom elkonstruktion eller motsvarande
Erfarenhet av elkonstruktion och systemdesign inom automationsindustrin
Förmåga att arbeta självständigt och driva projekt från idé till verklighet
Goda kunskaper i CAD-program såsom El-procad och E-plan och andra relevanta verktyg för elkonstruktion
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya tekniker och arbetsmetoderDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, kommunikativ och lösningsorienterad. Du har ett starkt intresse för teknik och tycker om att arbeta i en miljö där du kan påverka och förbättra.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en inspirerande och inkluderande arbetsmiljö där dina idéer och din kreativitet tas tillvara. Du får möjlighet att arbeta i ett team med engagerade och kompetenta kollegor som driver utvecklingen framåt.Så ansöker du
Vänligen skicka in din ansökan omgående. Vi genomför urval och intervjuer löpande.
Rekryteringsföretag undanbedes.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor eller mer information om tjänsten, vänligen kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig och förklara mer om den spännande roll du kan ha hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6995507-1771896". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tk Tech AB
(org.nr 556787-1032), https://jobb.tk-tech.se
Sven Källfelts Gata 203 (visa karta
)
426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TK Tech Jobbnummer
9668128