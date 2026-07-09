Elingenjör
Göteborgs Hamn Aktiebolag / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-07-09
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Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och anlöps av världshavens allra största fartyg. I över 400 år har vi varit logistiknavet i Sveriges internationella handel och är den självklara porten till världen för svensk import och export. I det kommunalägda bolaget arbetar idag ungefär 180 personer.
Vill du arbeta med energisystem i en av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska miljöer? Göteborgs Hamn står inför en omfattande utveckling av våra elanläggningar och nu får du möjligheten att påverka anläggningar som är avgörande för hamnens funktion och utveckling.
Till avdelningen Infrastructure och enheten Asset Management Energy söker vi nu ytterligare en Elingenjör.
Arbetsinnehåll
Vi befinner oss i en expansiv fas med stora investeringar i elanläggningar, framför allt kopplat till utbyggnaden av OPS (Onshore Power Supply). Rollen är central för att säkerställa teknisk funktion, utveckling och efterlevnad av regelverk. Du kommer i denna tjänst bygga upp en djup kunskap om anläggningarna och fungera som teknisk sakkunnig i både projekt och förvaltning.
Du kommer även arbeta med att:
bidra med teknisk expertis inom elanläggningar, högspänning och OPS
vara beställarrepresentant och säkerställa funktion i nya och befintliga anläggningar
stödja projektverksamheten med teknisk kompetens i en omfattande projektportfölj
ansvara för eller driva driftrelaterade frågor och säkerställande av anläggningsfunktion
beställa och följa upp tillsyn och skötsel, serviceinsatser, lagstadgade funktionsprov och egenkontroller
medverka i framtagning och uppdatering av instruktioner, relationshandlingar samt drift- och underhållsrutiner
vara delaktig i att etablera arbetssätt och rutiner, särskilt kopplat till OPS som nytt teknikområde
leda och styra tekniskt arbete i anläggningar, inklusive: samordning av externa resurser
arbetsmiljörelaterade åtgärder (t.ex. kopplingssedlar)
Rollen är också viktig för att stärka förvaltningen av våra elanläggningar och säkerställa att vi uppfyller gällande krav från Elsäkerhetsverket.Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Vi söker dig med en utbildning inom el, elkraft eller energisystem, exempelvis högskole- eller civilingenjörsutbildning. Alternativt har du förvärvat motsvarande kompetens genom flerårig yrkeserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För rollen söker vi dig:
med erfarenhet av praktiskt arbete på högspänningsanläggningar, exempelvis med ställverk och reläskydd
som kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
som innehar B-körkort
Vidare behöver du ha god förmåga att planera, strukturera och koordinera flera parallella arbetsuppgifter. Rollen ställer krav på självständighet i kombination med god samarbetsförmåga, då du arbetar i nära samverkan med både interna och externa aktörer. Du har högt säkerhetstänk eftersom rollen ställer höga krav på säkerhetsmedvetenhet och att arbeta strukturerat utifrån gällande regelverk. För att lyckas i rollen ser vi att du tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du bidrar till god samverkan och ett fungerande samarbete i teamet.
Det är meriterande ifall du har ytterligare utbildningar inom högspänning, har tidigare erfarenhet av arbete i eller mot drift- och förvaltningsorganisation, projekteringsstyrning och upphandling inom elkraft eller närliggande teknikområde. Det är även meriterande om du har auktorisation A eller AL från Elsäkerhetsverket.
Varför Göteborgs Hamn AB?
Vi är en stabil och trygg arbetsgivare med en viktig samhällsroll. Hos oss får du arbeta nära kompetenta och engagerade kollegor och vara del av ett team där samarbete och utveckling står i fokus. Du kommer i denna roll bli en del av ett mindre specialistteam där kompetenserna kompletterar varandra och där kunskapsutbyte är en naturlig del av arbetet. Vidare får du möjlighet att bidra till en verksamhet som har stor betydelse för Sveriges handel och framtida utveckling.
Varmt välkommen till vårt team!
Övrig information och ansökan
Med anledning av att vi befinner oss i semesterperioden kommer arbetet med urval och återkoppling ske i efter sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef Anders Dahlgren på anders.dahlgren@portgot.se
och på 031-368 75 20.
Fackliga representanter:
Unionen – Kristina Karlsson, 031-368 75 37
SACO – Dirk Wallem, 031-368 75 73
Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Som anställd vid Göteborgs Hamn AB kan du komma att bli krigsplacerad. Mer information ges i samband med intervju. Allmän information finns hos MCF: Vanliga frågor och svar om att planera krigsorganisation Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Hamn Aktiebolag
(org.nr 556008-2553)
414 51 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Hamn AB Kontakt
Rekryterare
Viktoria Markbrant viktoria.markbrant@portgot.se 0702716005 Jobbnummer
9998429