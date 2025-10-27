Elingenjör - Nässjö Affärsverk Elnät
Nässjö Affärsverk AB / Elektronikjobb / Nässjö Visa alla elektronikjobb i Nässjö
2025-10-27
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nässjö Affärsverk AB i Nässjö
, Eksjö
eller i hela Sverige
Nu söker vi en Elingenjör som vill forma framtidens energilösningar
Vi står inför en spännande resa där elektrifiering och hållbarhet är i fokus.
Hos oss får du chansen att bidra till ett samhälle som fungerar - varje dag - och samtidigt vara med och skapa lösningar som gör skillnad för kommande generationer.
Om Nässjö Affärsverk
Nässjö Affärsverk AB är ett kommunägt bolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, fibernät, renhållning, VA samt drift och underhåll av gator, parker och fritidsanläggningar. Med cirka 150 medarbetare arbetar vi för att få människors vardag att fungera - utifrån vår vision: "Tillsammans skapar vi livskvalitet - med kunden i centrum och kommande generationer i tanken." Läs mer på http://www.nav.se
Så här gör du skillnad hos oss
Som elingenjör hos oss får du en nyckelroll i att forma framtidens energiinfrastruktur. Du ingår i en kompetent arbetsgrupp som ansvarar för drift, planering, projektering och projektledning av ny- och ombyggnationer i vårt elnät.
Ditt arbete bidrar direkt till ökad elektrifiering och en hållbar samhällsutveckling. Genom att kombinera teknisk expertis med nytänkande är du med och säkerställer att vi har ett robust och framtidssäkert elnät - idag och imorgon.
Du kommer att arbetar med:
Utredningar för att framtidssäkra Nässjös elnät Inkoppling av nya energilösningar Planering, kalkylering och projektering av nätutbyggnader Projektledning inom drift, underhåll och nyanslutningar Teknisk dokumentation och beräkningar Kontakt med entreprenörer och deltagande i upphandlingar (LOU) Hantering av intäktsramar, taxor och prismodeller Konsultativt stöd internt och externt i tekniska frågor
Vi söker dig som vill bidra till framtiden
Du är högskoleingenjör med inriktning mot energi eller har motsvarande erfarenhet. Erfarenhet från eldistributionsbranschen och A-behörighet är meriterande.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har B-körkort.
Vi tror att du:
- Trivs med att arbeta självständigt och i team
- Är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ
- Har förmåga att hantera flera uppdrag parallellt
- Vill bidra till hållbar utveckling - miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt
Det här erbjuder vi dig
NAV är en framtidsinriktad arbetsgivare som värnar om balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du:
- Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling
- En arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans och har frihet under ansvar
- Vara med och påverka Nässjös framtida energilösningar
- En inkluderande arbetsplats där mångfald ses som en styrka
Intresserad?
Urval sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen att söka eller kontakta oss för mer information! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/22". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Affärsverk AB
(org.nr 556038-7044) Arbetsplats
Nässjö Affärsverk Elnät AB Kontakt
Lennart Pamp Elnätschef 0380-517055 Jobbnummer
9576481