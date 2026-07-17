Elgiganten Barkarby söker Service Advisor
Elgiganten Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Järfälla Visa alla butikssäljarjobb i Järfälla
2026-07-17
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Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 167 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Älskar du att bidra till en fantastisk kundupplevelse? Vi söker nu en Service Advisor som levererar service i världsklass och brinner för att ta hand om våra kunder på bästa sätt!
Att arbeta på Elgiganten är både roligt, utmanande och fartfyllt. Det är inte bara vårt gemensamma intresse för det vi säljer som binder oss samman. Här finner du människor – med en äkta vilja att hjälpa andra hitta glädjen i den magiska världen av teknik. I just den här rollen får du även möjlighet att kunna påverka våra kunders uppfattning om oss.
Din roll som Service Advisor
Som Service Advisor kommer du att arbeta inom området Operations, som omfattar lager, merchandising, kassa och support.
En stor del av arbetet sker på lagret, där du ansvarar för varumottagning, produktflöden och att rätt produkter finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Lagerarbetet skiljer sig från traditionellt lagerarbete då det kräver en kombination av fysisk styrka och administrativ förmåga. Du arbetar ungefär lika mycket praktiskt som administrativt och behöver därför vara bekväm med olika system, kunna analysera produktflöden samt se samband mellan de olika systemen.
Även om majoriteten av arbetstiden är förlagd till lager kommer du att få grundläggande kunskaper inom samtliga delar av Operations. Detta skapar en bred förståelse för verksamheten och ger dig möjlighet att samarbeta effektivt över avdelningsgränserna, samtidigt som det bidrar till en flexibel och varierande vardag. Genom ditt arbete säkerställer du effektiva processer, välfyllda avdelningar och en positiv upplevelse för både kunder och kollegor.
Vem är du? Som Service Advisor på Elgiganten är dina personliga egenskaper och motivation det viktigaste. Du älskar att möta kund och uppnå dina mål, och såklart har roligt när du gör det! Vi tror att du Alltid har kunden i fokus och drivs av att ge varje besökare personlig service
Har en genuin känsla för service och älskar att jobba med människor
Har lätt för att lära och en vilja att utvecklas
Är engagerad, ansvarstagande och en vilja att göra ditt bästa
Trivs när det är ordning och reda och gillar att skapa struktur
Meriterande med truckkort
Ett intresse för de varor och tjänster som vi säljer är en stor fördel men vi kommer vid din introduktion att förse dig med de kunskaper och utbildningar som krävs i rollen, allt för att du ska lyckas och trivas tillsammans med oss.
Vilka är vi? Vår kultur är viktig för oss och våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi söker nu en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och precis som vi drivs av och delar våra värderingar: Win Together, Play Together, Grow Together and be Different Together. På Elgiganten tror vi att våra olikheter gör oss starkare och sammanhållningen är en styrka. Här jobbar drivna personer med stort intresse för både våra kunder och varandra. De som ser möjligheter, gillar snabba förändringar och drivs av att bidra till positiva resultat brukar trivas väl hos oss. Det är personer med energi som har en förmåga att naturligt ta egna initiativ och som vill utvecklas.Utveckling hos oss Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsgivare och vi tror att vi når dit bland annat genom vårt goda ledarskap. På Elgiganten skapar en god ledare engagemang, arbetsglädje och motiverade medarbetare. Utveckling och interna utbildningar är något som vi valt att investera i, här innefattas träning i produktkunskap, kundmöte och ledarskapsutbildningar.
Elgiganten erbjuder
Avtalsenlig lön och pension
Generöst bonusavtal
Förmåner inom friskvård och personalköp
Internt utbildningsprogram för medarbetare och ledare
Goda karriärmöjligheter
Övrig informationAnställningsform: Tillsvidare med inledanande provanställningOmfattning: 70-80% arbetstiderna innefattar tidiga mornar, kvällar och helgerTillträde: Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2026-09-31
På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Observera att vi använder tester och bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen. Vi ser fram emot din ansökan! Registerna ditt CV och sök tjänsten genom att klicka på länken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elgiganten Aktiebolag
(org.nr 556471-4474), https://www.elgiganten.se/
Enköpingsvägen 39 (visa karta
)
177 38 JAKOBSBERG Arbetsplats
Elgiganten AB Kontakt
Department manager
Hanna Bergwall hanna.bergwall@giganten.se Jobbnummer
10005589