Elevstödjare gymnasieskolan
Sundbybergs kommun / Barnskötarjobb / Sundbyberg Visa alla barnskötarjobb i Sundbyberg
2025-09-10
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
S:t Martins gymnasium, Sundbybergs kommunala gymnasiekola är en mångsidig skola med yrkesprogram, studieförberedande program och introduktionsprogram. Vi strävar efter att skapa en trygg och inspirerande miljö där alla elever får förutsättningar att nå sin fulla potential. För att stärka vårt team söker vi nu en eller två engagerade och empatiska elevstödjare som vill göra skillnad i våra elevers vardag. Tjänsten/tjänsterna är vikariat under läsåret 25/26. Omfattningen kan variera från 40-75%.
Om rollen
Som elevstödjare har du en viktig roll i att bidra till trygghet, studiero och varje elevs möjlighet till lärande. Du arbetar nära elever, lärare och elevhälsan för att säkerställa att alla elever får det stöd de behöver, både i och utanför undervisningen. Din roll inkluderar bland annat:
• Att ge stöd till elever under lektionerna för att främja deras lärande och utveckling.
• Att bidra till trygghet och trivsel under raster och i matsalen.
• Att arbeta lågaffektivt med elever som kan vara utåtagerande.
• Att stötta elever med att komma igång, hålla fokus och avsluta uppgifter.
• Att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Att samverka med lärare som leder undervisningen kring elevernas behov och kontinuerligt informera om dina iakttagelser
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen ser vi att du har följande egenskaper:
• Flexibilitet: Du kan anpassa dig till olika situationer och elevernas varierande behov.
• Empati: Du har en förståelse för elevernas olika bakgrunder och utmaningar.
• Lugn och tydlighet: Du bemöter elever på ett tryggt och respektfullt sätt.
• Samarbetsförmåga: Du arbetar gärna i team med andra elevastödjare, lärare och skolpersonal
• Lågaffektivt bemötande: Du har erfarenhet av eller är villig att lära dig att hantera utmanande situationer med ett lågaffektivt men tydligt förhållningssätt.
Vi erbjuder
• En stimulerande arbetsmiljö där du gör skillnad varje dag.
• Stöd och vägledning från specialpedagog och elevhälsoteam.
• Möjlighet att bidra till elevernas utveckling.
• En central roll i skolans arbete med trygghet och studiero.Publiceringsdatum2025-09-10Så ansöker du
Skicka din ansökan senast 250925 . Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar framförallt sökande med vana att arbeta med gymnasieungdomar och som är nyfiken på att utvecklas i rollen som elevstödjare.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Varmt välkommen till S:t Martins gymnasium!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Biträdande rektor
Maria Lyckholm maria.lyckholm@sundbyberg.se Jobbnummer
9501155