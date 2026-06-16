Elevresurs
Academedia Support AB / Pedagogjobb / Uppsala Visa alla pedagogjobb i Uppsala
2026-06-16
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Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om skolan
Praktiska gymnasiet i Uppsala erbjuder elever ett koncept där teori varvas med praktiska övningar både inne på skolan och ute på arbetsplatser. På Praktiska ställer vi höga krav på oss själva för att skapa de bästa förutsättningarna för en lärorik och rolig utbildning. Vårt programutbud utgörs av: Bygg-och anläggning, El-och energi, Fordon-och transport, Försäljning- och service, Florist, Hotell-och turism, Industritekniska samt VVS- och fastighet. I dagsläget har skolan ca 250 elever och ungefär 34 medarbetare.
Skolan ligger i helt nyrenoverade lokaler i centrala Uppsala. Vi erbjuder alla våra elever frukost i vår egna matsal och att driva UF under sin studietid. En viktig del i elevernas utbildning ligger förlagd på en arbetsplats, så kallad APL. De får också möjlighet att göra sin APL i ett annat land.
Om du vill läsa mer, besök oss på www.praktiska.se/uppsala
Ditt uppdragTjänsten är en visstidsanställning på 100% med start i augusti.
Som elevresurs är du en viktig del av skolans dagliga verksamhet och arbetar för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö för våra elever. Du stöttar elever både i och utanför klassrummet, med fokus på att främja deras kunskapsutveckling, studiero och sociala välmående.
I rollen ingår att ge individuellt stöd till elever utifrån deras behov, både under lektionstid och i andra lärsituationer. Du samarbetar nära lärare, mentorer och elevhälsoteam för att bidra till att varje elev får bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sina studier.
Du kommer även att vid behov vikariera för lärare enligt planering och instruktioner. En del av uppdraget innebär också att vara synlig och närvarande i skolans gemensamma miljöer, såsom korridorer och uppehållsytor, där du bidrar till trygghet, goda relationer och en positiv skolmiljö.Publiceringsdatum2026-06-16Profil
Vi söker dig som har ett stort engagemang för ungdomars lärande, utveckling och välmående. Du är en trygg och relationsskapande person som trivs med att arbeta nära elever och som har förmåga att möta olika behov med tålamod, tydlighet och respekt.
Du är flexibel och kan anpassa dig till olika situationer under skoldagen, oavsett om det handlar om att ge individuellt stöd till elever, vikariera i klassrummet eller bidra till en trygg och positiv miljö i skolans gemensamma utrymmen. Du arbetar självständigt när det behövs, men är också en lagspelare som samarbetar väl med kollegor och övrig personal.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med ungdomar, gärna inom skola eller annan pedagogisk verksamhet.
För att lyckas i rollen behöver du vara:
Relationsskapande och kommunikativ
Trygg, ansvarstagande och tydlig
Flexibel och lösningsorienterad
Tålmodig och empatisk
Samarbetsinriktad med god förmåga att skapa förtroende
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Var med och forma framtidens yrkesutbildning!Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi strävar efter att ge våra ungdomar bästa möjliga förutsättningar för att tidigt kliva ut i arbetslivet. Vi vet att en bra yrkesutbildning resulterar i jobb direkt efter gymnasiet, men också en framtidstro. Vi tar vår samhällsroll på största allvar och vår vision är att ge våra elever verktygen att vara med och förändra arbetsmarknaden mot det bättre. Vår vision speglas i vår värdegrund.
AMBITION handlar om att ha höga förväntningar på varandra och våra elever. Genom KRAFT samverkar vi tillsammans kring varje elev oavsett våra roller. GLÖD återspeglar vår stolthet kring det viktiga samhällsansvar vi som yrkesutbildare har i Sverige.
En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv, vilket utvecklar samhället som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har en plan klar för sig.Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Det är något som både samhället och våra elever vinner på.
Vi erbjuderVåra medarbetares hälsa och välmående är viktigt för oss. På våra skolor erbjuds därför medarbetare förmåner som friskvårdsbidrag, föräldralön och företagshälsovård.
Läs mer om våra unika medarbetarerbjudanden här.ÖvrigtAnsök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 2026-06-14. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta biträdande rektor Elizabeth Håkansson på 070-211 59 35 eller via mail elizabeth.hakansson@praktiska.se
. Varmt välkommen med din ansökan!
Tillträdesdag: 2026-08-17 Placeringsort: Uppsala Anställningsform: VisstidsanställningSista dag att ansöka är 2026-06-14Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Elizabeth Håkansson elizabeth.hakansson@praktiska.se Jobbnummer
9966095