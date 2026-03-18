Elevkoordinator till Hovshagaskolan
2026-03-18
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Välkommen till Hovshagaskolan, en F6 skola med cirka 350 elever på Hovshaga i Växjö. Skolan ligger nära grönområden och skog, vilket ger goda möjligheter till rörelse och utomhuspedagogik. Vi har två paralleller i varje årskurs med tätt samarbete i arbetslagen och ett fritidshem med fyra avdelningar. Vår skolgård är stor och välutnyttjad och sjuder av aktivitet här finns gott om plats för lek, rörelse och gemenskap under hela dagen.Om tjänsten
* Hovshagaskolan befinner sig i en viktig utvecklingsfas och vi stärker nu organisationen med en ny roll elevkoordinator. Syftet är att ytterligare sätta fokus på elevernas lärande och skapa en trygg, sammanhållen skoldag.
* I rollen som elevkoordinator arbetar du både främjande och förebyggande. Du stöttar elever i deras vardag, bidrar till en god lärandemiljö och bygger relationer som främjar trygghet och studiero.
* Arbetet sker både i klassrummet och genom egna gruppaktiviteter under skol- och eftermiddagstid. / Du arbetar som resurs i klassrummet men kan även leda egna grupper på ett självständigt sätt under skol- och eftermiddagstid.
* Du ingår i skolans elevhälsoteam och eventuellt även i trygghetsteamet, som arbetar långsiktigt med trygghet, relationer och förebyggande insatser kring kränkningar. Under eftermiddagarna är du en del av fritidshemmets verksamhet.
Vår skola erbjuder en varm och välkomnande miljö där vi bygger en kultur som präglas av samarbete och respekt. Här gör du skillnad varje dag, skapar framtidstro och bidrar till en undervisning där varje elev får möjlighet att lyckas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom pedagogik, beteendevetenskap, sociologi, socialt arbete eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har erfarenheter av att arbeta med barn- och elevgrupper och är trygg, tydlig och närvarande i din ledarroll.
* Du har ett hälsofrämjande och lösningsfokuserat förhållningssätt och kan snabbt läsa av situationer samt anpassa bemötande och arbetssätt efter elevernas behov. Du har god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt och bygger relationer som skapar förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor.
* Du arbetar strukturerat och självgående, tar egna initiativ och har förmåga att se lösningar. Du kan snabbt läsa av situationer och anpassa bemötande och arbetssätt efter individer och behov i elevgruppen.
* Du ser vikten av att utveckla både dig själv och verksamheten, och du bidrar aktivt till ett klimat där vi lär av varandra och tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling.
* Du har god förståelse för elevers olika behov och kan hantera situationer som uppkommer i en skolvardag, även de som är oförutsägbara. Ett lugnt, tålmodigt och stabilt förhållningssätt är viktigt, liksom att alltid ha elevens bästa i fokus.
* Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, inklusive olika neuropsykiatriska, intellektuella eller fysiska funktionsvariationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som med engagemang och professionalism vill vara med och skapa de allra bästa förutsättningarna för våra elevers lärande och välmående.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 102/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Henrick Johnson 047041721 Jobbnummer
9806088