Elevkoordinator till högstadiet
2026-02-23
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande drygt 200 medarbetare.
Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.
Vår högstadieskola ligger i Lekebergs kommun, i centralorten Fjugesta. Här går cirka 330 elever i årskurs 7-9. Skolan är organiserad i fyra arbetslag, där varje arbetslag består av en klass från respektive årskurs - vilket skapar god samverkan och en tydlig struktur runt eleverna.
Hos oss står eleven i centrum. Vi arbetar relationsskapande och med tydliga förväntningar, och vi ser till hela individen - både kunskapsutveckling, trygghet och välmående. Tillsammans skapar vi en inkluderande lärmiljö där eleverna får rätt stöd, blir sedda och ges möjlighet att lyckas.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
På Lekebergsskolan 7-9 arbetar vi målmedvetet för att skapa en trygg och utvecklande skolmiljö där eleverna får förutsättningar att lyckas. Vi vill stärka arbetet runt elever som behöver extra stöd för att komma till skolan, må bra och kunna fokusera på sitt lärande. Som elevkoordinator får du en viktig roll i detta arbete och blir en del av skolans samlade insatser för att skapa en hållbar vardag för fler elever.
I rollen som elevkoordinator blir du en viktig person för elevernas utveckling och välmående på Lekebergsskolan 7-9. Du är en synlig och tillgänglig vuxen i skolans vardag och arbetar relationsskapande, förebyggande och främjande för att stärka trygghet och studiero. Du fångar upp tidiga signaler kring elever som riskerar att hamna i svårigheter och kan behöva söka upp elever som har svag anknytning till skolan eller där skolfrånvaron börjar öka.
Genom coachande och motivationshöjande samtal stöttar du elever i att hitta struktur, strategier och balans i sin vardag för att klara skoldagen och skolarbetet. Arbetet kan också handla om att hjälpa elever att ta steg i sociala situationer och skapa bättre förutsättningar att delta i undervisningen.
Du samverkar nära med mentorer, elevhälsa och skolledning och bidrar till att skapa gemensamma lösningar kring elever - ibland även i kontakt med vårdnadshavare - så att insatser sätts in tidigt och följs upp på ett tydligt sätt. En viktig del av uppdraget är också att bidra till stöd och struktur runt mentorskapet genom uppföljning och samordning, så att fler elever får rätt stöd i rätt tid.
Tjänsten är en tidsbegränsad projektanställning på ett år, kopplad till ett beviljat bidrag för att höja kunskapsnivån. Anställningen kan komma att förlängas under förutsättning att projektmedel beviljas/fortsätter och att erforderliga beslut fattas. Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att arbeta nära ungdomar och som har lätt för att skapa tillit. Du är lugn, tydlig och trygg i mötet med elever, och du kan kombinera värme med struktur. Du behöver kunna arbeta självständigt i vardagen samtidigt som du samarbetar tätt med skolans personal.
Det viktigaste är att du har rätt förhållningssätt, ett genuint engagemang för elevernas utveckling och förmåga att bygga professionella relationer. Personlig lämplighet kommer att vägas tungt.
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad i elevernas vardag. Du får arbeta i en skola där samarbete och elevfokus är centralt och där det finns vilja att utveckla arbetssätt och hitta lösningar som håller över tid.
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Ersättning
