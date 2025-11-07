Elevkoordinator till Elinelundsskolan
2025-11-07
Ref: 20252622 Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Just nu söker vi en elevkoordinator till Elinelundsskolan!
Du kommer att vara en viktig vuxen förebild för eleverna i åk F-6 med uppdrag att arbeta med läroplanens värdegrundsuppdrag, trygghet och trivsel i skolan. Du arbetar riktat mot eleverna under skoldagen tillsammans med undervisande lärare och elevhälsa och du kan både planera och leda motiverande och stödjande aktiviteter mellan elever och samverka kring undervisningssituationen för en eller flera elever inom såväl skol och fritidsverksamheten.
Som elevkoordinator kommer du att utveckla skolans arbete med att aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling samt att följa upp skolans arbete inom detta område. Du kommer att hantera utredningar om misstänkt kränkning samt ha kontinuerliga uppföljningar med elever, deras mentorer och vårdnadshavare.
Rollen innebär att ansvara för att frånvarotrappan följs och verkställs samt aktivt förebygga frånvaro genom att bygga relationer och skapa en tryggare lärmiljö. Du kommer att bistå mentorerna kring utredningar hög frånvaro genom att kartlägga orsaker, skapa individuella handlingsplaner i samarbete med elev, vårdnadshavare och mentor samt följa upp dessa insatser regelbundet. Kvalifikationer
Du som söker har adekvat högskoleexamen inom till exempel pedagogik, hälsa eller beteendevetenskap. Erfarenhet av arbete med barn och unga i grundskoleålder är meriterande. Det är meriterande om du har erfarenhet av journalsystemet Prorenata.
Uppdraget kräver att du har kunskap kring dokumentation samt har förmågan att arbeta självständigt i uppdraget, både vad gäller planering och genomförande.
Viktiga förmågor i rollen som elevkoordinator är att vara ansvarsfull och kommunikativ samt att ha ett lösningsfokuserat förhållningsätt. Du samarbetar med alla yrkesroller i skolan, vårdnadshavare och myndigheter för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för varje elev. I din roll är du en naturlig en länk mellan eleverna och elevhälsan.
Om arbetsplatsen
Elinelundsskolan ligger mitt i en framväxande stadsdel i Malmös södra delar. Vi har nära till en spännande natur intill kalkbrottet och våra lärmiljöer skapar goda förutsättningar för undervisning och lärande. Skolan är nybyggt med moderna lokaler med arbetsrum till personal och grupprum till alla hemklassrum. Skolan är en F-9 skolan med ca 750 elever. För att skapa helhet för våra elever är det viktigt att våra team är effektiva och att vi utvecklas tillsammans. Du är lagspelare men har lätt för att ta egna initiativ. Därför är det också viktigt för oss att du trivs och har det bra tillsammans med dina kollegor.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?
Information om tjänsten
Anställningsform: Tills vidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 1 dec 2025 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/.
Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Kontaktperson
Biträdande rektor
Maja Vucinic maja.vucinic@malmo.se 0731459249 Jobbnummer
