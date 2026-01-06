Elevkoordinator till Almbyskolan 7-9
2026-01-06
På Almby skola har vi respekt för individen, tror på att olikhet berikar, och har lärandet i fokus. Vi satsar på gediget kollegialt lärande och en stark elevhälsa. Vi rustar eleverna för livet och når goda resultat. Låter det här som något du vill vara en del av? Då ska du söka den här tjänsten som elevkoordinator.Publiceringsdatum2026-01-06Om tjänsten
En av våra kollegor är studieledig under en längre period och vi söker därför en vikarierande elevkoordinator som kan börja snarast och sedan jobba hela läsåret 26/27. Almby skola söker dig som på ett kvalificerat sätt vill arbeta för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan. Arbetet riktar sig främst mot våra elever som går i årskurs 7-9, men visst arbete kommer även ske mot övrig grundskola. Tillsammans med pedagoger, elevhälsa och personalen kring elevcafé och studiestöd ansvarar du för att planering, utförande och utvärdering av insatser mot elever som behöver stöd i sin utveckling. Du får ett stort ansvar för att bidra till en trygg miljö på skolan och blir en viktig del i vårt arbete mot uppsatta mål.
Exempel på arbetsuppgifter:
• handleda och stödja eleverna i socialt samspel
• skapa en trygg skolmiljö och delta i skolans trygghetsarbete
• ansvara för att planera raster och förflyttningar under skoldagen
• stärka elevernas studiemotivation
• samverka med skolan övriga personal i det måluppfyllande arbetet
• samverka med mentorer, elevhälsa och övrig personal i kontakter med vårdnadshavare och externa aktörer som är kopplade till eleverna
• arbete och dokumentation i de verskamhetssystem som finns, tex tjänsteanteckningar, oros- och polisanmälningar samt utredning och dokumentation kring trygghetsärenden
Om arbetsplatsen
Intraprenad Almby skola är en skola för alla elever oavsett bakgrund, förutsättningar och behov. Vi vill vara en förebild för ett mer integrerat Örebro, där olika bakgrund berikar eleverna och där alla elever är alla vuxnas ansvar. På skolan finns en servicefunktion med vaktmästeri, administration, IT, bibliotek och lokalvård som arbetar med att skapa de bästa förutsättningarna så att övrig personal kan ge eleverna den bästa utbildningen de kan få. Vi satsar på gediget kollegialt lärande och en stark elevhälsa. Vi är en skola med stort fokus på våra två huvuduppdrag - kunskap och värdegrund. Vi vill att våra elever lämnar Almby skola med god självkänsla, empatisk förmåga och väl förberedda för livet.
I den här rollen kommer du tillhöra en av fyra enheter på Almby skola, i den här rollen kommer du specifikt tillhöra vår enhet för årskurs 7-9. Övriga enheter på skolan är F-3, 4-6 och anpassad grundskola som alla leds av en biträdande rektor vardera. Skolan leds ytterst av en rektor för alla enheter. På skolan finns ett stort elevhälsoteam med ett flertal specialpedagoger, speciallärare, skolsköterskor och kuratorer och leds av två teamledare.
Du kan läsa mer om vår skola på: orebro.se/almbyskola
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och stabil och kan skapa goda relationer som håller över tid. Som elevkoordinator kan du planera ditt arbete på ett effektivt sätt och har lätt för att anpassa dig till nya situationer och förändrade förutsättningar. Du drivs av att skapa goda förutsättningar för att elever ska lyckas och hanterar uppkomna situationer på ett lugnt, tydligt och pedagogiskt sätt
• högskole-/universitetsutbildning med inriktning mot pedagogiskt eller socialt arbete
• erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av stöd
Meriterande:
• erfarenhet av arbete inom grundskolans senare årTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: snarast - tom 18 juni 2027
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 20 januari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
