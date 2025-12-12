Elevhemsföreståndare/hemförälder
Sigtuna Skolstiftelse / Behandlingsassistentjobb / Sigtuna Visa alla behandlingsassistentjobb i Sigtuna
2025-12-12
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna Skolstiftelse i Sigtuna
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL, är en internatskola som drivs i stiftelseform via Sigtuna Skolstiftelse, och vars rötter sträcker sig tillbaka till 1920- talet. Skolan har idag ca 550 elever; elever som bor på skolan, internatelever, samt elever som bor hemma och kommer från närliggande orter, dagelever. Skolan bedriver undervisning på såväl svenska som internationella studieprogram; gymnasium samt IB-programmen MYP, Diploma samt CP. Detta innebär att skolan bär både en svensk och internationell kultur. På skolan finns det i dagsläget elever från ca 30 olika länder.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi söker nu en Elevhemsföreståndare[1] [2] /hemförälder på 100%. Du kommer vara en teamleader utan personalansvar
Som elevhemsföreståndare är du bland annat ansvarig för
Leda, fördela och följa upp sysslorna på elevhemmet
Planera och leda möten kopplat till elevhemmet
Budgetansvar elevhemmet
Företräda hemmet på diverse möten
Hantering av svårare problem kopplat till elevhemmet
Övergripande ansvar för elevhemmet
Att leda mot uppsatta mål
Som Elevhemsföreståndare/hemförälder kommer du att arbeta i ett team med andra hemföräldrar och pedagogiska handledare.
Du kommer att ansvara för ca 25-30 elever på ett elevhem.
Arbetsrollen omfattar mycket socialt arbete med elever mellan 16 - 19 år.
I arbetet med att utveckla eleverna till ansvarfulla individer är hemförälderns roll betydelsefull.
Arbetstiden är varierad och kan omfatta dag-, kvälls- och helgarbete. Den planeras i längre arbetspass med sammanhängande ledigheter däremellan samt ledighet under skollov. Exakt schema kan komma att utvecklas och planeras tillsammans i verksamheten.Kvalifikationer
Du som söker bör ha högskoleutbildning/universitetsutbildning med social, pedagogisk eller motsvarande. Mycket god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska; erfarenhet av att arbeta med ungdomar eller skola samt att leda team.
Det är en merit om du har arbetat i en internationell miljö tidigare.
Som Elevhemsföreståndare på SSHL bör du ha hög moral samt känna dig trygg och stabil i dig själv. Som person är du stresstålig, flexibel och strukturerad. Du har lätt att skapa relationer med människor och är serviceinriktad. Du trivs med ansvar och har en lösningsorienterad syn samt har en förmåga att prioritera och planera ditt arbete. Vidare är du handlingskraftig med sunt förnuft och stämmer av med dina närmaste chefer vid viktigare beslut. Du har en förmåga att tänka analytiskt och kvalitet är viktigt för dig.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och innan anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
Intervjuer kommer att genomföras löpande under ansökningstiden, sista ansökningsdag är den 7 januari 2026. Tillträde till tjänsten sker så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan via denna länk.
Mazdak Sarvari, Internatchef, 08-592 571 00, mazdak.sarvari@sshl.se
Gå gärna in på vår hemsida: www.sshl.se
Facklig företrädare: Johanna Flink, Vision, johanna.flink@sshl.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295213". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Skolstiftelse Arbetsplats
Sigtunaskolan (sshl), Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (sshl) Kontakt
Internatchef
Mazdak Sarvari Jobbnummer
9642567