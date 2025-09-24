Elevhandledare
2025-09-24
Vi söker dig som har ett engagemang för pedagogiskt arbete och drivs av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Vår skola är en F-6 skola med fritidshem. Det går ca 140 elever hos oss och vi har i år flyttat in i en modulskola i väntan på nybyggnation av ny skola. Vi är en skola med lärare, elevhälsoteam elevhandledare och rektorer som samarbetar tätt för elevers bästa. Vi har en hög ambition av att ha högt i tak och att alla elever är allas ansvar.
Ditt uppdrag
Som elevhandledare kommer du att:
- Fungera som en stödperson till en elev, individuellt under fritids och skoltid.
- Ha ett dagligt samarbete med vårdnadshavare.
- Samverka med arbetslag på fritidshem och lärare på skolan som leder det pedagogiska arbetet.
- Samverka med elevhälsans personal
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet och relevant utbildning i arbete med barn i behov av särskilt stöd, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
- Du är en tydlig ledare med förmåga att sätta gränser samtidigt som du har ett relationsskapande förhållningssätt.
- Starka kommunikations- och samarbetsförmågor.
- Lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Vi erbjuder
En möjlighet att göra en verklig skillnad i elevers skolgång. Ett stödjande team och professionell utveckling. En inkluderande arbetsmiljö där alla respekteras och värdesätts.Övrig information
Inför eventuell intervju medtas aktuellt belastningsregister samt referens kontakter från tidigare chef. Vi erbjuder våra medarbetare 2000 kr i friskvårdsbidrag. Urval och kontakt sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan. Inom våra verksamheter eftersträvar vi en jämn könsfördelning.
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
