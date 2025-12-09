Elevhälsoansvarig speciallärare/specialpedagog
2025-12-09
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Bergaskolan är en skola med cirka 330 elever från förskoleklass (F-klass) upp till årskurs 6 med ett centralt läge i Kungsängen. Skolan är miljöcertifierad och vår filosofi natur och hälsa genomsyrar verksamheten. Hos oss får eleverna ökade möjligheter till daglig fysisk aktivitet och kunskap om en hälsosam livsstil. På så sätt vill vi ge dem bättre förutsättningar för deras lärande.
Vi söker nu en driven och engagerad elevhälsoansvarig speciallärare/specialpedagog som kommer ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med elevhälsans övriga professioner.
Som elevhälsoansvarig driver du det systematiska arbetet för elevhälsan och ansvarar för att hålla i elevhälsans möten. Du kommer att arbeta för att förfina och utveckla redan befintliga rutiner samt driva elevhälsoteamets utvecklingsprocesser.
Är du en person som har stort intresse för skolutveckling samt har en vilja att ingå i ett elevhälsoteam som arbetar tätt tillsammans är du rätt person för Bergaskolan.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår ett övergripande ansvar för elevhälsans processer och systematiska arbete. Du kommer att arbeta både på en övergripande nivå med samordning av elevhälsans arbete samt på en operativ nivå med daglig undervisning av elever.
Du kommer att ansvara för att systematisera:
- Det särskilda stödet på skolan
- Överlämningar och uppföljningar vid övergångar mellan årskurser och andra skolverksamheter
- Arbetet med pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram
- Övergripande rutiner för elevhälsan
- Elevhälsans utvecklingsarbete
Som speciallärare ansvarar du för det särskilda stödet för elever i åk 4-6, handleder och ger stöd i specialpedagogiska frågor samt ansvarar för det systematiska arbetet med pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare, andra myndigheter och institutioner.
Vi söker dig som har:
- Speciallärarutbildning eller specialpedagogutbildning.
- Erfarenhet av arbete i elevhälsans administrativa system.
- Erfarenhet av arbete med systematiskt elevhälsoarbete.
- Tidigare arbetat med utveckling av elevhälsan.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta.
Tjänsten är tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 30/12- 2025. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen till Upplands-Bro kommun!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/346". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Utbildningskontoret, Förskola och grundskola, Bergaskolan Kontakt
Catarina Sandberg 0858169000 Jobbnummer
9636463