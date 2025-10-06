Elevcoach på högstadiet
2025-10-06
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Till den kommunala grundskolan i Enköping söker vi dig med vilja och mod att göra skillnad. Verksamheten på våra tolv skolor står aldrig still, och det är så vi vill ha det. Med transparens och öppenhet strävar vi efter att utveckla skolsystemets struktur eftersom en ny tid kräver metoder och förhållningssätt anpassade till samtid och framtid. Vi söker dig som vill bidra aktivt i det arbetet. Du är bekväm med att elevernas uppnådda resultat är ditt resultat och du är övertygad om att bra resultat inte har med tur och tillfällighet att göra - välkommen till Enköpings kommunala grundskolor!
Korsängsskolan är en skola med årskurserna F-9 med cirka 830 elever. Skolan ligger i centrala Enköping med ett blandat upptagningsområde, som omfattar både delar av centralorten och till viss del landsbygd. Skolan invigdes 1948 och har varit i drift sedan dess, under åren har till- och ombyggnationer gjorts. Nu är vi inne i en expansiv och spännande fas då vi precis fått tillgång till nya lokaler i anslutning till den nuvarande skolan. Skolan är populär med högt söktryck och de flesta elever går alla sina 10 år på Korsängsskolan.
Alla verksamheter i skolan genomsyras av att "Vi har ett kompromisslöst fokus på elevens bästa, vilket innebär ett steg i taget och alltid framåt". Vi har en väl utbyggd elevhälsa med skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.
Vill du arbeta på en skola där du varje dag gör skillnad i ungas liv?
Vi söker dig, en lugn, trygg och inspirerande person, som vill vara en del i vårt elevhälsoarbete och bidra till en trygg, stödjande och inkluderande skolmiljö. Du brinner för att arbeta med ungdomar.
Du arbetar relationsskapande och förebyggande tillsammans med elever, lärare, elevhälsa och vårdnadshavare. Du är ett viktigt stöd för elever i behov av vägledning, struktur och trygghet, både individuellt och i grupp.
Arbetsuppgifterna innebär t ex stödjande samtal med elever, insatser för att stärka närvaro och motivation, att delta i utvecklingen av skolans värdegrundsarbete.Kvalifikationer
Du har adekvat utbildning för arbete med stöd och vägledning av barn och unga, eller annat elevhälsoarbete.
Du har erfarenhet av arbete med ungdomar, gärna i skolmiljö.
Du tar initiativ, sätter gärna igång aktiviteter och når resultat. Du trivs med att arbeta både individuellt och i team samt har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du skiljer på det personliga och professionella och agerar på ett sätt som är anpassat till situationen.
Du är relationsskapande, utåtriktad och socialt aktiv i ditt arbete. Du skapar kontakter och underhåller relationer. Du är lyhörd, engagerad och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser samarbetssvårigheter eller konflikter på ett konstruktivt sätt.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
