Elevcoach 70%
2025-08-27
Södra skolan i Kalmar är en centralt belägen fristående grundskola för årskurserna F-9 samt fritidshem med 385 elever. Vårt fokusområde är EQ och språk som syftar till att alla elever ska bli den bästa versionen av sig själva - kraften kommer inifrån!
Den viktigaste resursen på Södra skolan är pedagoger, elevhälsa och övrig personal. Vi är en stolt organisation som trivs tillsammans, är behöriga, är professionella och fokuserade på att varje elev ska känna sig inkluderad och sedd.
Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet av att arbeta med elever på högstadiet med särskilda behov i grupp eller enskilt.
Du har ett stort engagemang, har positiva förväntningar och beredd att arbeta målmedvetet för den eller de elever som du ansvarar för. Du har ett föhållningssätt där alla elever känner sig inkluderade och sedda.
Du har god självkännedom, har ett strukturerat och förutsägbart arbetssätt. Du är en trygghetsskapare och lägger stor vikt relationsbyggande med elev, medarbetare och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, intervjuer sker löpande.
Vi är ett glatt team på Södra skolan som välkomnar dig som vill ingå i vårt team.
Välkommen med din ansökan ställd till jobb@sodraskolan.se
Övriga upplysningar: Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: jobb@sodraskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elevcoach 70%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skolan i Kalmar AB
(org.nr 556696-6031)
Esplanaden 2 (visa karta
)
392 33 KALMAR Arbetsplats
Södra Skolan I Kalmar AB Kontakt
Rektor
Eva Cegrell eva.cegrell@sodraskolan.se Jobbnummer
9477443