Elevassistent timanställd vikarie
Sigtuna kommun, Regnbågens skola / Barnskötarjobb / Sigtuna Visa alla barnskötarjobb i Sigtuna
2025-12-30
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Regnbågens skola i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Som elevassistent i den anpassade grundskolan ansvarar du för att stötta elever under skoldagen utifrån de individuellt uppgjorda målen och planerna. Du bistår och ger omsorg till eleven i de aktiviteter som sker både i skolan och på fritids i ett nära samspel med pedagoger och elevens vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Om du har erfarenhet av arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning, NPF, eller arbete som elevassistent - gärna på anpassad grundskola är det meriterande.
Du är positiv, skapar engagemang och delaktighet. Som person är du flexibel, lyhörd och skapar goda relationer.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297903". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, Regnbågens skola Kontakt
Biträdande rektor
Sazan Osman sazan.osman@sigtuna.se 070-085 16 79 Jobbnummer
9665789